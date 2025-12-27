समस्तीपुर में पुलिस ने पकड़ी 'एक करोड़' की शराब, नए साल पर थी खपाने की तैयारी; ट्रक चालक गिरफ्तार

समस्तीपुर: बिहार मे समस्तीपुर जिले के मुसरीधरारी थाना क्षेत्र के लाटबसेपुरा गांव के पास राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या-28 पर उत्पाद विभाग की टीम ने छापा मारकर ट्रक पर लदा करीब एक करोड़ रूपये मूल्य का विदेशी शराब बरामद किया है।

ट्रक से कुल 1015 काटर्न विदेशी शराब जब्त

उत्पाद अधीक्षक मनोज कुमार सिंह ने आज यहां बताया कि गुप्त सूचना पर विभाग की विशेष टीम ने जिले के लाटबसेपुरा स्थित एन.एच. 28 पर शुक्रवार रात छापेमारी की और वहां शराब से लदे ट्रक को जब्त किया। मनोज कुमार सिंह ने बताया कि तलाशी लेने के बाद ट्रक से कुल 1015 काटर्न विदेशी शराब बरामद की गई। जिसकी कुल मात्रा करीब 8 हजार 7 सौ 69 लीटर है। उन्होंने बताया कि इस मामले मे ट्रक चालक राजस्थान के बाड़मेर जिले गिराब थाना क्षेत्र के नवाव खान को भी गिरफ्तार किया गया है।

बरामद शराब झारखंड के गोण्डा से समस्तीपुर लाई गई

उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि बरामद शराब झारखंड के गोण्डा से समस्तीपुर लाया गया था। इस मामले में मद्य निषेध अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर शराब तस्करों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।



