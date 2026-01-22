बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, पुरनहिया ब्लॉक में तैनात राजस्व अधिकारी सस्पेंड

Edited By Ramanjot, Updated: 22 Jan, 2026 01:26 PM
Bihar News: भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो-टॉलरेंस नीति अपनाते हुए, शिवहर जिलाधिकारी प्रतिभा रानी ने बिहार के पुरनहिया ब्लॉक में तैनात राजस्व अधिकारी रामकृत महतो को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। यह कार्रवाई कथित तौर पर रिश्वत लेते हुए स्पेशल विजिलेंस यूनिट (SVU) द्वारा उनकी गिरफ्तारी के बाद की गई है।
10,000 रुपए लेते पकड़ा गया राजस्व अधिकारी
एक अधिकारी के अनुसार, यह घटना 5 जनवरी को हुई, जब SVU ने जाल बिछाया और आरोपी राजस्व अधिकारी को 10,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। कथित तौर पर जमीन के म्यूटेशन (स्वामित्व हस्तांतरण) के बदले रिश्वत की मांग की गई थी। यह कार्रवाई पीड़ित द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद की गई, जिसके बाद विजिलेंस विभाग ने आरोपों की पुष्टि की। पुष्टि होने पर, छापा मारा गया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद कानून के संबंधित प्रावधानों के तहत कानूनी कार्यवाही शुरू की गई।
कर्तव्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं: जिलाधिकारी
निलंबन आदेश जारी करते हुए, जिलाधिकारी प्रतिभा रानी ने यह स्पष्ट कर दिया कि जिला प्रशासन में भ्रष्टाचार और कर्तव्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पारदर्शिता, ईमानदारी और जवाबदेही शासन के लिए मौलिक हैं और भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाने वाले किसी भी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस निलंबन से जिले के राजस्व विभाग और अन्य सरकारी कार्यालयों में हलचल मच गई है। इस कदम का आम जनता ने भी स्वागत किया है, जो इसे भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन के पक्ष में एक मज़बूत संदेश के रूप में देख रहे हैं।
अररिया में भी राजस्व अधिकारी सस्पेंड
इससे पहले, अररिया के जिलाधिकारी ने बुधवार को एक राजस्व अधिकारी को सस्पेंड कर दिया और उनकी सेवा से बर्खास्तगी की कार्यवाही शुरू की। आरोपी राजस्व अधिकारी की पहचान मोहम्मद इम्तियाज़ आलम के रूप में हुई है। उन्हें मंगलवार शाम को विजिलेंस विभाग की टीम ने 15,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा था। आलम ने पहले नरपतगंज ब्लॉक के रामघाट वार्ड नंबर 14 के एक किसान और निवासी कमलेशवरी यादव से ज़मीन के रिकॉर्ड को ठीक करने के लिए अवैध रिश्वत की मांग की थी।