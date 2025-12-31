RJD ने JDU सांसदों को मिले सरकारी आवास पर उठाए सवाल, पूछा- बिहार सेंट्रल पूल के मकान में किस हैसियत से रह रहे...

Bihar Politics: बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी (Rabri Devi) के सरकारी आवास से जुड़े विवाद (Rabri Devi Bungalow) के बीच राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने जनता दल (यूनाइटेड) के दो सांसदों को मिले सरकारी आवास का मुद्दा उठाया है। राजद के राष्ट्रीय...

RJD ने लिखा पत्र

राजद प्रवक्ता ने पत्र में पूछा है कि दोनों सांसद अब भी बिहार सेंट्रल पूल के सरकारी आवास पर किस नियम और किन परिस्थितियों में काबिज हैं। राजद का दावा है कि ये आवास उन्हें उस समय आवंटित किए गए थे, जब वे मंत्री और सभापति के पद पर थे, लेकिन पद परिवर्तन के बावजूद अब तक आवास खाली नहीं कराए गए हैं। राजद ने यह भी सवाल उठाया है कि आखिर किस नियम के तहत इन आवासों को अब तक खाली नहीं कराया गया और क्या राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर सरकारी बंगले पर कब्जा बनाए रखा गया है। राज्य के भवन निर्माण विभाग की ओर से इस संबंध में स्थिति स्पष्ट नहीं किए जाने को लेकर भी पार्टी ने आपत्ति जताई है। बिहार में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सरकारी आवास को लेकर नयी राजनीतिक बहस छिड़ गई है।



राजद का कहना है कि सरकारी संपत्तियों के उपयोग में नियमों का समान रूप से पालन होना चाहिए और किसी भी तरह के विशेषाधिकार की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान में विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास को खाली करने का नोटिस भवन निर्माण विभाग ने दिया था। उन्हें नया आवास 39 हार्डिंग रोड पर आवंटित किया गया है, लेकिन राबड़ी देवी सरकारी आवास में जाने के बजाय अपने निजी घर में शिफ्ट हो रही हैं।