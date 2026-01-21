Main Menu

बिहार के इस जिले में जाली नोट रैकेट का बड़ा खुलासा, BJP के पूर्व प्रवक्ता गिरफ्तार; जानें क्या है पूरा मामला

Bihar News: बिहार में जाली नोट के बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। हरियाणा और बिहार एसटीएफ की संयुक्त टीम ने समस्तीपुर के दलसिंहसराय अनुमंडल के अजनौल गांव में कार्रवाई की। गुरुवार को छापेमारी कर भाजपा के पूर्व जिला प्रवक्ता पंकज कुमार लाल को गिरफ्तार किया। छापेमारी के दौरान उनके घर से कई जाली नोट बरामद किए गए हैं, हालांकि बरामद राशि का अभी खुलासा नहीं किया गया है।

30 हजार रुपए लेकर 1 लाख रुपए के जाली नोट  देता था पंकज कुमार लाल

डीएसपी विवेक शर्मा के अनुसार, आरोपी पंकज कुमार लाल 30 हजार रुपए लेकर 1 लाख रुपए के जाली नोट देता था। यह कार्रवाई जाली नोट डबलिंग रैकेट से जुड़े हरियाणा में दर्ज प्राथमिकी की जांच के तहत की गई। सूत्रों के मुताबिक, हरियाणा में रुपए दोगुना करने के नाम पर ठगी और लूट की घटना में भी पंकज कुमार लाल का नाम सामने आया था। बताया गया कि चुनाव से पहले उन्होंने किसी व्यक्ति से 2 लाख रुपए लिए और 4 लाख रुपए देने का लालच दिया, लेकिन लेन-देन के बाद रास्ते में लूट की वारदात हुई।

आलीशान मकान और करोड़ों की संपत्ति का खुलासा

करीब दो साल पहले पंकज कुमार लाल ने अजनौल गांव में लगभग 3 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी थी और वहां एक बड़ा मकान बनवाया, जो अब भी अधूरा है। इसके अलावा वे रेलवे में नीर पानी की आपूर्ति और कल्याणपुर क्षेत्र में रिक्शा एजेंसी भी चला रहे थे। छापेमारी के दौरान पूरे इलाके को घेर लिया गया और ग्रामीणों को घर के पास जाने से रोका गया। डीएसपी ने कहा कि जांच पूरी होने के बाद विस्तृत जानकारी सार्वजनिक की जाएगी।

 

