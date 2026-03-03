VIDEO: 11 साल से फरार जाली नोट गिरोह का मास्टरमाइंड नूर मोहम्मद समस्तीपुर से गिरफ्तार

Edited By Ramanjot, Updated: 03 Mar, 2026 03:37 PM
#NIAFakeCurrencyCase #Bihar #Samastipur #Breakingnews #Biharpolice #Crimenews
राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने नकली भारतीय जाली नोट से जुड़े एक पुराने मामले में बड़ी कामयाबी हासिल की है। 2014 से फरार चल रहे नेपाल के बारा जिले के नूर मोहम्मद को बिहार के...
Samastipur: राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने नकली भारतीय जाली नोट से जुड़े एक पुराने मामले में बड़ी कामयाबी हासिल की है। 2014 से फरार चल रहे नेपाल के बारा जिले के नूर मोहम्मद को बिहार के समस्तीपुर जिले से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार नूर मोहम्मद राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के एक मामले में वांछित था और उस पर दो लाख रुपये का इनाम घोषित था। वह जाली भारतीय मुद्रा नेटवर्क का सक्रिय सदस्य माना जा रहा है, जिसकी कड़ियां अंतरराष्ट्रीय स्तर तक जुड़ी बताई जाती हैं..