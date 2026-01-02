पटना हाईकोर्ट को मिले नए चीफ जस्टिस, संगम कुमार साहू होंगे 47वें मुख्य न्यायाधीश

Patna High Court news: पटना हाईकोर्ट में नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो गई है। इस नियुक्ति की अधिसूचना भारत सरकार के विधि एवं न्याय विभाग ने जारी कर दी। ओड़िशा हाईकोर्ट के जज संगम कुमार साहू को पटना हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।

संगम कुमार साहू को पटना हाई कोर्ट का नया और 47वां मुख्य न्यायाधीश बनाने का निर्णय लिया गया है। फिलहाल वर्तमान में सुधीर सिंह चीफ जस्टिस के रूप में है। वह कार्यवाहक के तौर पर जिम्मेदारी निभा रहे थे। अधिसूचना के अनुसार, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए जस्टिस साहू की नियुक्ति को स्वीकृति दी है। न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू अपने पद का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालेंगे। संगम कुमार साहू 2 जुलाई 2014 को उड़ीसा हाई कोर्ट के न्यायाधीश बनाए गए थे। जस्टिस संगम कुमार साहू की नियुक्ति के साथ ही हाई कोर्ट को एक स्थाई मुख्य न्यायाधीश मिल गया।

