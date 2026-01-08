खुले बिजली के तार बने काल, करंट लगने से खेत में काम कर रहे किसान की मौत; बिहार में हुआ दर्दनाक हादसा

Edited By Harman, Updated: 08 Jan, 2026 04:42 PM
सारण: बिहार में सारण जिले के अवतार नगर थाना क्षेत्र में खेत में काम करने गये एक किसान की मौत विद्युत स्पर्शाघात से हो गई है। पुलिस सूत्रों ने आज यहां बताया कि फतेहपुर चैन गांव निवासी धर्मनाथ राय के पुत्र उदय शंकर कुमार (38) अपने खेत में काम करने जा रहा था, जहां पहले से गिरे स्वचालित विद्युत तार के संपर्क में आने के कारण वह अचेत होकर गिर गया।
इधर घटना की जानकारी मिलने पर परिजन उसे इलाज के लिये नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमाटर्म के लिये सदर अस्पताल भेज दिया। पुलिस इस मामले में मृतक के परिजनों से मिले आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच कर रही है।