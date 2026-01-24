Main Menu

सारण में दर्दनाक हादसा ! घर जा रहे साइकिल सवार को बीच रास्ते यूं खीं ले गई मौत, परिजनों में पसरा मातम

Edited By Harman, Updated: 24 Jan, 2026 01:00 PM

saran one person died in a road accident

Saran Road Accident: बिहार के सारण जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में एक साइकिल सवार की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। वहीं इस हादसे के बाद परिजनों में चीख-पुकार मच गई।

Saran Road Accident : बिहार के सारण जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में एक साइकिल सवार की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। वहीं इस हादसे के बाद परिजनों में चीख-पुकार मच गई। 

मिली जानकारी के अनुसार,बनियापुर थाना क्षेत्र के पुछरी गांव के निवासी 62 वर्षीय धूप नारायण शर्मा अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान नैनी गांव के पास मुख्य सड़क पर किसी अनियंत्रित मोटरसाइकिल सवार ने उन्हें टक्कर मार दी।

इधर घटना में धूप नारायण शर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

