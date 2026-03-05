भयानक हादसा, NH-27 पर रेलिंग से टकराई अनियंत्रित बाइक...उड़े परखच्चे; दो युवकों की दर्दनाक मौत

Edited By Harman, Updated: 05 Mar, 2026 01:34 PM
पुलिस सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि मोटरसाइकिल पर सवार दो युवक जा रहे थे, इस दौरान राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 27 पर क्वाटर्र चौक के समीप मोटरसाइकिल सड़क के किनारे रेलिंग से टकरा गयी। इस दुर्घटना में एक युवक की मौत घटनास्थल स्थल पर ही हो गई,जबकि दूसरे...
Bihar Road Accident News : बिहार में सुपौल जिले के ललित ग्राम थाना क्षेत्र में सड़क दुघटर्ना में दो युवकों की मौत हो गई। वहीं इस दर्दनाक हादसे को देखकर लोगों की रुह कांप उठी।
पुलिस सूत्रों ने गुरुवार को बताया कि मोटरसाइकिल पर सवार दो युवक जा रहे थे, इस दौरान राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 27 पर क्वाटर्र चौक के समीप मोटरसाइकिल सड़क के किनारे रेलिंग से टकरा गयी। इस दुर्घटना में एक युवक की मौत घटनास्थल स्थल पर ही हो गई,जबकि दूसरे युवक की मौत अस्पताल ले जाने के क्रम में हो गई ।
मृतकों की पहचान जिले के प्रतापगंज थाना क्षेत्र निवासी सुरेश मरिक (22) और मिथिलेश मरिक (24)के रूप में की गयी है। सूत्रों ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमाटर्म के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है