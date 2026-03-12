Gold Silver Price: लगातार दूसरे दिन गिरे सोना-चांदी के भाव, बाजार में मची हलचल; जानें गिरावट के पीछे के 2 बड़े कारण

अमेरिकी महंगाई के आंकड़ों ने निवेशकों को चौंका दिया है। इससे 'डॉलर इंडेक्स' में 0.3% और 'ब्लूमबर्ग डॉलर स्पॉट इंडेक्स' में 0.2% की बढ़त देखी गई। जब डॉलर मजबूत होता है, तो सोने की मांग पर नकारात्मक असर पड़ता है।

Gold Silver Price Crash: ग्लोबल मार्केट से मिले कमजोर संकेतों और अमेरिकी महंगाई के बढ़ते आंकड़ों ने आज भारतीय सर्राफा बाजार के उत्साह पर पानी फेर दिया है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर हफ्ते के कारोबारी सत्र में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। विशेषज्ञों का मानना है कि फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की संभावना कम होने और डॉलर इंडेक्स में उछाल आने से कीमती धातुओं पर दबाव बढ़ा है।

MCX पर आज के ताजा भाव (सुबह 9:15 बजे)

आज सुबह कारोबार की शुरुआत सुस्ती के साथ हुई। प्रमुख धातुओं के भाव इस प्रकार रहे:

सोना (Gold Price): 0.10% की मामूली गिरावट के साथ 1,61,660 रुपये प्रति 10 ग्राम।

चांदी (Silver Price): 0.57% की बड़ी गिरावट के साथ 2,66,969 रुपये प्रति किलोग्राम।

गिरावट के पीछे के 2 बड़े कारण

मजबूत होता डॉलर: अमेरिकी महंगाई के आंकड़ों ने निवेशकों को चौंका दिया है। इससे 'डॉलर इंडेक्स' में 0.3% और 'ब्लूमबर्ग डॉलर स्पॉट इंडेक्स' में 0.2% की बढ़त देखी गई। जब डॉलर मजबूत होता है, तो सोने की मांग पर नकारात्मक असर पड़ता है।

फेडरल रिजर्व की नीति: महंगाई बढ़ने से अब इस बात की उम्मीद कम हो गई है कि अमेरिकी केंद्रीय बैंक जल्द ब्याज दरों में कटौती करेगा। उच्च ब्याज दरें सोने जैसे बिना ब्याज वाले निवेश के लिए चुनौती पैदा करती हैं।

विशेषज्ञों की राय: क्या यह खरीदारी का मौका है?

बाजार के जानकारों का कहना है कि यह गिरावट कोई लंबी मंदी नहीं, बल्कि एक "मार्केट ब्रेक" है। वैंटेज मार्केट्स की विश्लेषक हेबे चेन के अनुसार, "बढ़ती महंगाई की आशंका और मजबूत डॉलर के चलते निवेशक फिलहाल सतर्कता बरत रहे हैं। ट्रेडर्स इस स्तर पर मुनाफावसूली (Profit Booking) कर रहे हैं, जिससे कीमतों में अस्थाई गिरावट आई है।"

