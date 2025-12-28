आर्केस्ट्रा की आड़ में अश्लील डांस, पुलिस ने मारा छापा...पश्चिम बंगाल, UP- झारखंड और नेपाल की 10 लड़कियों को छुड़ाया

Chhapra News: बिहार में सारण जिले के महिला थाना और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के संयुक्त नेतृत्व में मढ़ौरा, मकेर, जनता बाजार, सहाजीतपुर, बनियापुर और मशरक के विभिन्न गांवों में चल रहे आर्केस्ट्रा ग्रुपों में छापामारी कर 09 नाबालिग सहित कुल 10 लड़कियों को...

Chhapra News: बिहार में सारण जिले के महिला थाना और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के संयुक्त नेतृत्व में मढ़ौरा, मकेर, जनता बाजार, सहाजीतपुर, बनियापुर और मशरक के विभिन्न गांवों में चल रहे आकेर्स्ट्रा ग्रुपों में छापामारी कर 09 नाबालिग सहित कुल 10 लड़कियों को मुक्त कराया गया है।



पुलिस सूत्रों ने यहां बताया कि सूचना के आधार पर महिला थाना और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर बिहार की 01, पश्चिम बंगाल 02, झारखंड 02, उत्तर प्रदेश 02 एवं पड़ोसी देश नेपाल के 02 नाबालिग लड़कियों सहित एक बालिग लड़की को मुक्त कराया।



पुलिस ने इस मामले में पड़ोसी राज्य उत्तरप्रदेश के बलिया जिले के बैरिया थाना क्षेत्र के बगही निमिया टोला गांव निवासी आदित्य कुमार और सिवान जिले के तरवारा थाना क्षेत्र के तरवारा निवासी विजय कुमार तथा एक नाबालिग लड़के को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।