पटना क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय की बड़ी पहल, 9 डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों में विशेष शनिवार अभियान, 705 अपॉइंटमेंट जारी

पटना: बिहार में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, पटना द्वारा आवेदकों को सुविधा प्रदान करने वाली पहल के तहत राज्य के कुल 37 डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों में से 9 डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्रों में विशेष शनिवार अभियान चलाया गया। इस अभियान में उन सभी डाकघर पासपोर्ट सेवा का चयन किया गया जहां पासपोर्ट आवेदन जमा करने के लिए प्राप्त होने वाले अपवांटमेंट जल्द नहीं मिल पा रहे थे।

मिली जानकारी के मुताबिक, दिनांक 10.01.2026 दिन शनिवार को चलाए गए इस अभियान में डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र बेतिया, छपरा, एकमा, गया, गोपालगंज, मोतिहारी, औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर एवं सिवान को पूर्ण क्षमता के साथ खोला गया। जिसमें कुल 705 आवेदकों के लिए अपाइंटमेंट जारी किए गए।

फरवरी एवं मार्च माह में भी चलाया जाएगा विशेष शनिवार अभियान

विशेष शनिवार अभियान की सफलता एवं अपवांटमेंट की उपलब्धता को देखते हुए क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, पटना द्वारा फरवरी एवं मार्च माह में एक-एक शनिवार को पुनः उपरोक्त डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र खोला जाएगा। साथ ही आवेदकों की संख्या को देखते हुए एवं आवेदकों के हित में पूरे वर्ष इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा।



