Holiday Cancelled: बिहार में रविवार और त्योहार की छुट्टियां रद्द, खुले रहेंगे सभी कार्यालय; सरकार का आदेश जारी

Holiday Cancelled: बिहार सरकार ने राष्ट्रीय अवकाश को छोड़कर राज्य के सभी निबंधन कार्यालयों को जनवरी माह के हरेक रविवार और घोषित अवकाशों के दिन भी खुला रखने का फैसला लिया है। मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है।



विभाग के अनुसार, यह विशेष व्यवस्था केवल जनवरी माह के लिए प्रभावी रहेगी। इस अवधि में राष्ट्रीय अवकाशों को छोड़कर शेष सभी अवकाशों पर निबंधन कार्यालय सामान्य कार्य दिवसों की भांति संचालित होंगे और दस्तावेजों का विधिवत निबंधन किया जायेगा। सरकार के इस फैसले से अब आम लोग रविवार या अन्य अवकाशों के दिन भी संपत्ति क्रय- विक्रय से जुड़े दस्तावेजों का निबंधन करा सकेंगे, जिससे उन्हें कार्यालय से छुट्टी लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।



राजस्व संग्रह में भी बढ़ोतरी होने की उम्मीद

इसके साथ ही कार्य दिवसों में निबंधन कार्यालयों में लगने वाली भीड़ में भी कमी आने की संभावना जताई जा रही है। विभागीय सूत्रों के अनुसार, इस व्यवस्था से न केवल आमजन को सुविधा मिलेगी, बल्कि राज्य के राजस्व संग्रह में भी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। वर्ष की शुरुआत में अधिक संख्या में निबंधन कार्य होने से सरकार को अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हो सकता है।