बिहार में गैस और तेल की कालाबाजारी की तो खैर नहीं, मंत्री लेशी सिंह का जमाखोरों को अल्टीमेटम

Edited By Harman, Updated: 11 Mar, 2026 12:58 PM

Bihar News : बिहार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेशी सिंह ने कहा कि उपभोक्ता वस्तुओं, खासकर गैस और तेल की जमाखोरी तथा कालाबाजारी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सिंह ने कहा कि विभागीय स्तर पर सभी जिलों में सख्त निगरानी के निर्देश मंगलवार को ही दिए जा चुके हैं। 

मंत्री ने कहा कि ईरान और इजराइल-अमेरिका संघर्ष के कारण उत्पन्न गैस और तेल संकट की आशंका के मद्देनजर केंद्र सरकार ने 'एस्मा' कानून देशभर में लागू किया है जिसके तहत बिहार में भी सभी जिलों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि स्थिति की निगरानी के लिए विभागीय स्तर पर एक कार्य बल भी गठित किया जा रहा है। लेशी सिंह ने कहा, "ईरान और इजराइल-अमेरिका युद्ध से वैश्विक स्तर पर तेल और गैस की आपूर्ति प्रभावित हुई है, जिसके चलते भारत में भी संकट की आशंका है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग इस कानून का पूर्ण पालन सुनिश्चित करने के लिए कृतसंकल्पित है। किसी भी परिस्थिति में गैस या तेल की कमी नहीं होने दी जाएगी।" 

'एस्मा' के तहत होगी सीधी जेल

 लेशी सिंह ने चेतावनी दी कि कालाबाजारी के उद्देश्य से जमाखोरी करने या कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई की जाएगी। 'एस्मा' कानून के प्रावधानों के तहत बिना वारंट गिरफ्तारी और कड़ी सजा का भी प्रावधान है। मंत्री ने कहा कि विभाग स्थिति की विस्तृत समीक्षा कर आवश्यक कदम उठाएगा, ताकि आम उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो।
 

