VIDEO: इस दिन से चलेगी भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन, ज्योतिर्लिंग दर्शन के साथ शिरडी साईं बाबा के दरबार तक श्रद्धालुओं की होगी यात्रा

Buxar: श्रद्धालुओं के लिए एक खास धार्मिक यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। आईआरसीटीसी के अंतर्गत भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन के माध्यम से ज्योतिर्लिंग दर्शन के साथ शिरडी साईं बाबा के दरबार तक जाने के लिए विशेष ट्रेन 28 मार्च से चलाई जाएगी। इस यात्रा में बिहार और झारखंड के कई प्रमुख स्टेशनों से श्रद्धालु शामिल हो सकेंगे। आईआरसीटीसी की भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन 28 मार्च से धनबाद से अपनी यात्रा शुरू करेगी। यह ट्रेन धनबाद से चलकर, हजारीबाग रोड, कोडरमा, गया, तिलैया, राजगीर, बिहार शरीफ, बख्तियारपुर, पटना, आरा, बक्सर, दिलदारनगर और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन सहित कई स्टेशनों से होकर गुजरेगी...