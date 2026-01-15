Main Menu

  • चिराग पासवान के आवास पर दही-चूड़ा भोज...नितिन नबीन समेत जुटे NDA के दिग्गज नेता

top nda leaders gathered at chirag paswan s dahi chura feast

Chirag Paswan Dahi Chura Bhoj: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन (Nitin Naveen) ने गुरूवार को केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान (Chirag Paswan) द्वारा मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित ‘दही-चूड़ा भोज' में शिरकत की। ‘दही-चूड़ा भोज' का आयोजन पटना के व्हीलर रोड स्थित लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के कार्यालय में किया गया। 

यह पर्व सुख-समृद्धि का संदेश देता है- Chirag Paswan

इस भोज में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के अलावा राज्य सरकार के मंत्री मंगल पांडेय, रामकृपाल यादव और विजय चौधरी भी मौजूद रहे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के कई सांसद और विधायक भी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर चिराग पासवान ने संवाददाताओं से कहा, “मकर संक्रांति ऐसा पर्व है जो बहुत-सी गर्मजोशी और खुशी लेकर आता है। यह सुख-समृद्धि का संदेश देता है। बिहार समृद्धि की ओर बढ़ रहा है।” जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) के संस्थापक तेज प्रताप यादव की इस शिकायत पर कि वह बुधवार को उनके द्वारा आयोजित भोज में पासवान को आमंत्रित करना चाहते थे, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया, हाजीपुर से सांसद चिराग पासवान ने कहा, “व्यस्तताओं के कारण शायद मैं उनका फोन नहीं उठा सका। हालांकि वह मेरे छोटे भाई जैसे हैं और उनके प्रति मेरे मन में स्नेह है।” विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के अपने बड़े भाई तेज प्रताप के घर आयोजित भोज में नहीं पहुंचने के सवाल पर पासवान ने कहा, “ये पारिवारिक मामले हैं, जिन पर टिप्पणी करना मेरे लिए उचित नहीं होगा। परिवार के मुखिया वहां थे, तो उसे पर्याप्त माना जाना चाहिए।” 

तेजप्रताप के पिता एवं राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के प्रमुख लालू प्रसाद वृद्धावस्था और अस्वस्थता के बावजूद भोज में शामिल हुए थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह की जनता दल यूनाइटेड जद(यू) में वापसी की अटकलों पर पासवान ने कहा, “वे हमारे गठबंधन सहयोगी हो सकते हैं, लेकिन यह उस पार्टी का आंतरिक मामला है।” राज्य के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार ने उसी दिन जद(यू) विधायक चेतन आनंद द्वारा आयोजित एक अन्य भोज में भी शिरकत की। चेतन आनंद की मां लवली आनंद शिवहर की सांसद हैं। 
 

