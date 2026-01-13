Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • सुपौल में दर्दनाक हादसा, खेलते-खेलते तालाब में गिरी 2 बच्चियां, दोनों की डूबने से मौत; गांव में पसरा मातम

सुपौल में दर्दनाक हादसा, खेलते-खेलते तालाब में गिरी 2 बच्चियां, दोनों की डूबने से मौत; गांव में पसरा मातम

Edited By Swati Sharma, Updated: 13 Jan, 2026 06:24 PM

two girls drowned in a pond in supaul

Supaul News: बिहार में सुपौल जिले के करजाइन थाना क्षेत्र में मंगलवार को तालाब में डूब कर दो बच्चियों की मौत हो गई। वहीं, इस हादसे ने पूरे गांव को गमगीन कर दिया है। जानकारी के मुताबिक, मृतकों की पहचान सीतापुर वार्ड-1 निवासी सुरेश मेहता की बेटी प्रीति...

Supaul News: बिहार में सुपौल जिले के करजाइन थाना क्षेत्र में मंगलवार को तालाब में डूब कर दो बच्चियों की मौत हो गई। वहीं, इस हादसे ने पूरे गांव को गमगीन कर दिया है।

खेलते-खेलते तालाब में गिरी दोनों बच्चियां

जानकारी के मुताबिक, मृतकों की पहचान सीतापुर वार्ड-1 निवासी सुरेश मेहता की बेटी प्रीति प्रिया (11) और राजेश कुमार मेहता की बेटी खुशबू कुमारी (09) के रूप में हुई है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि जिले के करजाइन थाना क्षेत्र के सीतापुर गांव के वार्ड नंबर एक में एक घर के समीप तालाब के किनारे कुछ बच्चियां खेल रही थी। इस क्रम में प्रीति प्रिया (11) और खूशबू कुमारी (09) खेलते-खेलते तालाब गिर गई। अन्य बच्चियों के शोर मचाने पर गांव के लोग वहां पहुंचे और दोनों ही बच्चियों को बेहोशी अवस्था में तालाब से बाहर निकाला। बच्चियों को राघोपुर रेफरल अस्पताल ले जाया गया, जहां पर चिकित्सकों उन्हें मृत घोषित कर दिया।

परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल

सूत्रों ने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। वहीं, इस हादसे ने पूरे गांव को गमगीन कर दिया है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!