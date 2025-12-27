Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • भागलपुर में वेब मीडिया का महाकुंभ: WJAI के वेब मीडिया समागम–सह–7वें स्थापना दिवस का भव्य आग़ाज़

भागलपुर में वेब मीडिया का महाकुंभ: WJAI के वेब मीडिया समागम–सह–7वें स्थापना दिवस का भव्य आग़ाज़

Edited By Ramanjot, Updated: 27 Dec, 2025 08:19 PM

wjai hosts grand web media conclave and 7th foundation day in bhagalpur

अंग प्रदेश की रेशमी नगरी भागलपुर के आनंद उत्सव पैलेस, आनंदगढ़ में देश के सबसे बड़े वेब पत्रकार संगठन वेब जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (WJAI) द्वारा आयोजित वेब मीडिया समागम सह 7वां स्थापना दिवस भव्यता के साथ आरंभ हुआ।

भागलपुर: अंग प्रदेश की रेशमी नगरी भागलपुर के आनंद उत्सव पैलेस, आनंदगढ़ में देश के सबसे बड़े वेब पत्रकार संगठन वेब जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (WJAI) द्वारा आयोजित वेब मीडिया समागम सह 7वां स्थापना दिवस भव्यता के साथ आरंभ हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे, माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति एवं आचार्य प्रो. डॉ. संजय द्विवेदी, न्यूज़ 18 के ग्रुप एडिटर ब्रजेश कुमार सिंह तथा देशभर से पधारी मीडिया की दिग्गज हस्तियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया।

PunjabKesari

उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा, “वेब मीडिया आज लोकतंत्र की रीढ़ बन चुका है। इसकी ताकत जनपक्षीयता और निर्भीकता में है। पत्रकारों को राष्ट्र, समाज और सत्य के प्रति अपनी जिम्मेदारी को कभी नहीं भूलना चाहिए।”

PunjabKesari

और ये भी पढ़े

वहीं प्रो. डॉ. संजय द्विवेदी ने वेब पत्रकारिता की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए कहा, “वेब मीडिया की सबसे बड़ी शक्ति उसकी गति है, लेकिन विश्वसनीयता ही उसकी असली पहचान है। तथ्य, संतुलन और संवेदनशीलता—ये तीन स्तंभ वेब पत्रकारिता को मजबूत बनाते हैं।”

PunjabKesari

न्यूज़ 18 के ग्रुप एडिटर ब्रजेश कुमार सिंह ने अपने संबोधन में कहा, “डिजिटल युग में खबर सबसे पहले नहीं, बल्कि सबसे सही देने की होड़ होनी चाहिए। वेब पत्रकारों को क्लिक से अधिक क्रेडिबिलिटी पर ध्यान देना होगा।”

PunjabKesari

इस अवसर पर संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंद कौशल और राष्ट्रीय महासचिव डॉ. अमित रंजन ने अतिथियों को अंगवस्त्र, प्रतीक चिह्न एवं बुके भेंट कर सम्मानित किया।

PunjabKesari

उद्घाटन सत्र में पिरपैंती विधायक मुरारी पासवान, भागलपुर विधायक रोहित पाण्डेय, पूर्व उप महापौर डॉ प्रीति शेखर, भाजपा नेता पवन पासवान भी मौजूद रहे।

PunjabKesari

राष्ट्रीय अध्यक्ष आनन्द कौशल ने स्वागत भाषण और राष्ट्रीय महासचिव डॉ अमित रंजन ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंद कौशल का स्वागत भाषण

PunjabKesari

वेब जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंद कौशल ने स्वागत भाषण में सभी अतिथियों, वक्ताओं एवं देशभर से आए वेब पत्रकारों का अभिनंदन करते हुए कहा— “भागलपुर की पावन धरती पर वेब मीडिया समागम सह WJAI के 7वें स्थापना दिवस में आप सभी का स्वागत करना हमारे लिए गर्व और सम्मान की बात है। वेब जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया केवल एक संगठन नहीं, बल्कि सत्य, साहस और संवेदनशील पत्रकारिता का साझा मंच है।”

PunjabKesari

उन्होंने आगे कहा— “आज वेब मीडिया लोकतंत्र की चौथी स्तंभ के रूप में नई जिम्मेदारियां निभा रहा है। हमारी कोशिश है कि वेब पत्रकारों को एकजुट कर उन्हें प्रशिक्षण, संरक्षण और पहचान दिलाई जाए, ताकि वे निर्भीक होकर जनहित की पत्रकारिता कर सकें।”

राष्ट्रीय महासचिव डॉ. अमित रंजन का धन्यवाद ज्ञापन

PunjabKesari

कार्यक्रम के अंत में WJAI के राष्ट्रीय महासचिव डॉ. अमित रंजन ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करते हुए कहा— “इस ऐतिहासिक समागम की सफलता के लिए मैं मंचासीन सभी अतिथियों, वक्ताओं, देश के कोने-कोने से पधारे वेब पत्रकारों, आयोजक टीम और मीडिया साथियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।”

PunjabKesari

उन्होंने कहा— “आप सभी की सहभागिता ने यह साबित कर दिया है कि वेब पत्रकारिता का भविष्य उज्ज्वल है। हमारा संगठन वेब पत्रकारों के अधिकार, सम्मान और विश्वसनीय पत्रकारिता के लिए निरंतर संघर्ष करता रहेगा।”

डॉ. रंजन ने आयोजन में सहयोग देने वाले सभी सहयोगी संस्थानों और भागलपुर के नागरिकों के प्रति भी विशेष आभार व्यक्त किया और आगामी सत्रों के लिए शुभकामनाएं दीं।

PunjabKesari


बौद्धिक सत्र: वेब मीडिया की हदें और सरहदें

दूसरे बौद्धिक सत्र में “वेब मीडिया की हदें और सरहदें” विषय पर प्रो. डॉ. संजय द्विवेदी और ब्रजेश कुमार सिंह ने देशभर से आए वेब पत्रकारों को संबोधित किया। वक्ताओं ने फेक न्यूज़, नैतिकता, तथ्य-जांच और जनपक्षीय पत्रकारिता पर विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि वेब मीडिया को सत्ता और समाज—दोनों से सवाल पूछने का साहस रखना चाहिए, लेकिन तथ्यों के साथ।

PunjabKesari

खुला अधिवेशन: पत्रकारों की बेबाक आवाज़

पहले दिन के तीसरे सत्र में आयोजित खुले अधिवेशन में पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रचूड़ गोस्वामी, मिथिलेश मिश्रा, चंदन कुमार, सुरभित दत्त, गणपत आर्यन, संतोष झा, अनुपमा कौशल सहित कई वेब पत्रकारों ने अपने विचार रखे। वक्ताओं ने वेब पत्रकारों की चुनौतियों, सुरक्षा, मान्यता और संगठन की मजबूती पर खुलकर चर्चा की। सत्रों का संचालन राष्ट्रीय सचिव मधूप मणि पिक्कू ने किया। समागम के पहले दिन का समापन वेब पत्रकारिता को और अधिक सशक्त, विश्वसनीय और जनोन्मुखी बनाने के संकल्प के साथ हुआ।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!