VIDEO: मधेपुरा के सिंहेश्वरनाथ मंदिर में आस्था का अद्भुत संगम, शिवगंगा तट पर भव्य महाआरती

Edited By Ramanjot, Updated: 21 Feb, 2026 03:38 PM

Madhepura: मधेपुरा के ऐतिहासिक सिंहेश्वर मन्दिर के पुजारी के सान्निध्य में भव्य शिव आराधना, महाआरती कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिवगंगा तट पर सजे आकर्षक मंच, रंग-बिरंगी रोशनी, धूप-दीप और घंटों की गूंज से पूरा वातावरण शिवमय हो उठा है....“हर-हर महादेव” और “बम-बम भोले” के जयकारों से परिसर गुंजायमान है..बड़ी संख्या में आम श्रद्धालुओं के साथ-साथ जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी इस दिव्य आयोजन में शामिल होकर भोलेनाथ की आराधना कर रहे हैं......

 

