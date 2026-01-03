भीड़ ने पहले घेरा...फिर दौड़ा-दौड़ाकर पीटा; मधुबनी में बांग्लादेशी होने के शक में युवक की बेरहमी से पिटाई, Video Viral

Edited By Swati Sharma, Updated: 03 Jan, 2026 01:01 PM
Madhubani News: बिहार के मधुबनी जिले में बांग्लादेशी नागरिक होने के संदेह में एक युवक की कथित तौर पर पिटाई करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
पुलिस ने बताया कि कथित घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद उसने प्राथमिकी दर्ज की है। वीडियो में दो युवक एक व्यक्ति को बांग्लादेशी घुसपैठिया होने के संदेह में पिटाई करते नजर आ रहे हैं। मधुबनी के पुलिस अधीक्षक (एसपी) योगेंद्र कुमार ने बताया, ‘‘पुलिस के सोशल मीडिया प्रकोष्ठ ने तुरंत मामले की जांच की और पाया कि यह घटना राजनगर थाना क्षेत्र के चकदा गांव में हुई है।'' उन्होंने कहा, ‘‘हमलावर के रूप में जिन दो व्यक्तियों की पहचान हुई है, वे राजनगर के ही निवासी हैं। पीड़ित एक राजमिस्त्री है और सुपौल जिले के बीरपुर का रहने वाला है।''
वीडियो वायरल होने के बाद मामला दर्ज
एसपी ने बताया कि इस मामले में हत्या के प्रयास से संबंधित धारा के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। योगेंद्र कुमार ने कहा, ‘‘इस तरह की अफवाहें फैलाने और वीडियो को प्रसारित करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।'' बताया जा रहा है कि राजमिस्त्री कुछ सामान लेने जा रहा था, तभी कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया और फिर दौड़ा-दौड़ाकर पीटा।