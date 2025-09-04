Main Menu

  • कर्मा धर्मा पर्व के बीच पसरा मातम, नवादा में तालाब में डूबने से 4 लोगों की गई जान

Edited By Harman, Updated: 04 Sep, 2025 08:31 AM

बिहार के नवादा जिले में बुधवार को ‘करमा पूजा' के दौरान तालाब में डूबने से तीन किशोरी और एक महिला की मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी।

नवादा: बिहार के नवादा जिले में बुधवार को ‘करमा पूजा' के दौरान तालाब में डूबने से तीन किशोरी और एक महिला की मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। 

मिली जानकारी के अनुसार, यह घटना पकरीबरावां थाना क्षेत्र के दतरौला गांव में हुई। मृतकों में पंचायत समिति सदस्य कृष्ण पासवान की बेटियां अनामिका कुमारी (12) और पूजा कुमारी (18) शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि इसी परिवार के शंभु पासवान की 28 वर्षीय पत्नी ज्योति देवी और उनकी बेटी खुशबू कुमारी (11) की भी जान चली गई और जबकि राजेंद्र पासवान की बेटी प्रियंका कुमारी को इलाज के लिए नवादा रेफर कर दिया गया है। 

पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) निशु मलिक ने  बताया कि हादसा पूजा-अर्चना के लिए तालाब में स्नान के दौरान हुआ। उन्होंने कहा, ‘‘गहराई का अंदाजा न लग पाने से सभी पानी में डूब गईं। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से बचाव अभियान शुरू कर दिया किया। कुछ देर बाद सभी शवों को बाहर निकाला कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।'' हादसे की खबर मिलते ही पूरे गांव में मातम छा गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। 

जिला प्रशासन ने कहा कि आगे की सभी कानूनी और प्रशासनिक औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। ‘करमा पूजा' झारखंड, बिहार और आसपास के राज्यों में बड़े उत्साह से मनाई जाती है। इसे उर्वरता, समृद्धि और भाई-बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक माना जाता है। 
 

