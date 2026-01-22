यहां दिखी सच्चे प्यार की मिसाल ! मौत भी नहीं कर सकी जुदा, बुजुर्ग दंपति की एक साथ उठी अर्थी.... फूट-फूट कर रोए लोग

Edited By Harman, Updated: 22 Jan, 2026 09:32 AM
Bihar News: बिहार से एक बेहद हृदयविदारक और भावुक कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक बुजुर्ग दंपती ने जीवनभर साथ निभाने के बाद मौत को भी अलग नहीं होने दिया। यहां किसान पति-पत्नी की मौत कुछ ही घंटों के अंतराल पर हो गई। इस घटना ने पूरे गांव और आसपास के इलाके को गहरे शोक में डुबो दिया है।
पति की अर्थी के पास टूटा पत्नी का दम
मिली जानकारी के मुताबिक, समस्तीपुर जिले के उजियारपुर प्रखंड के परोरिया गांव में एक बुजुर्ग दंपती की मौत कुछ ही घंटों के अंतर पर हो गई। इस घटना से पूरे गांव में शोक का माहौल है। परोरिया गांव (वार्ड नंबर 11) के रहने वाले 95 वर्षीय किसान युगेश्वर राय की मंगलवार रात वृद्धावस्था के कारण मौत हो गई। उनके निधन की खबर से परिवार में मातम छा गया। इसी दौरान युगेश्वर राय की 90 वर्षीय पत्नी तेतरी देवी अपने पति के शव के पास बैठकर रो रही थीं। पति की अर्थी पास ही रखी थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, अचानक तेतरी देवी की तबीयत बिगड़ गई। वह जोर-जोर से चिल्लाईं और बेहोश होकर गिर पड़ीं। लोग कुछ समझ पाते, उससे पहले ही उनकी सांसें थम गईं। पति के गम को वह सहन नहीं कर पाईं और उन्होंने भी दुनिया छोड़ दी।
एक साथ निकली दो अर्थियां
जब एक ही घर से पति-पत्नी की दो अर्थियां एक साथ निकलीं, तो गांव का माहौल गमगीन हो गया। हर आंख नम थी। ग्रामीणों ने बताया कि युगेश्वर राय और तेतरी देवी का दांपत्य जीवन बहुत अच्छा और प्रेमपूर्ण था। दोनों हमेशा एक-दूसरे का साथ निभाते रहे। इस अनोखी घटना की चर्चा पूरे इलाके में हो रही है। लोगों का कहना है कि इस दंपती ने न सिर्फ जिंदगी साथ बिताई, बल्कि मौत भी एक साथ अपनाई। यह घटना सच्चे प्रेम और जीवनभर के रिश्ते की मिसाल बन गई है।