नेशनल हाइवे पर भीषण सड़क हादसा! चार लोगों की दर्दनाक मौत, 6 घायल; सड़क पर बिखरी लाशें... मची चीख-पुकार

Bihar Road Accident News : बिहार में भागलपुर जिले में मंगलवार की रात एक बस और दो छोटी गाड़ियों के बीच हुई टक्कर में चार लोगों की मौत हो गई तथा छह अन्य घायल हो गए।

Bihar Road Accident News : बिहार में भागलपुर जिले में मंगलवार की रात एक बस और दो छोटी गाड़ियों के बीच हुई टक्कर में चार लोगों की मौत हो गई तथा छह अन्य घायल हो गए।

एक निजी बस और दो छोटी गाड़ियों के बीच हुई टक्कर

मिली जानकारी के अनुसार, घटना भागलपुर जिले के झंडापुर थाना क्षेत्र की है। भागलपुर के जिलाधिकारी डॉ.नवल किशोर चौधरी ने बताया कि इस क्षेत्र के रेलवे ढाला के पास राष्ट्रीय उच्च मार्ग -31 पर खगड़िया से आ रही एक निजी बस और दो छोटी गाड़ियों के बीच टक्कर हो गई। इस घटना में दोनों गाड़ियों पर सवार चार लोगों की मौत हो गई तथा अन्य छह घायल हो गए। उक्त गाड़ियां नवगछिया से नारायणपुर की ओर जा रही थी। उन्होंने बताया कि स्थानीय पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोग से सभी घायलों को भागलपुर के जवाहरलाल नेहरु मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पति-पत्नी समेत 4 की मौत

मृतकों में दो की पहचान अरविंद मंडल एवं कुणाल कुमार के रुप में हुई है और दोनों कटिहार तथा खगड़िया जिले का रहने वाला था। जबकि अन्य दो की पहचान भागलपुर जिले के इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के भिट्टा गांव निवासी 35 वर्षीय पूरमी देवी और उनके पति 40 वर्षीय सुनील दास के रूप में हुई है।



hजिलाधिकारी ने बताया कि प्रथम द्दष्टया से इस हादसे का कारण तेज गति से चल रहे निजी बस के चालक द्वारा दोनों छोटी गाड़ियों में जोरदार टक्कर मारना है। इस सिलसिले में पुलिस को बस के चालक और मालिक की पहचान कर प्राथमिकी दर्ज करने के लिये कहा गया है। इसके साथ ही मोटरयान निरीक्षक के द्वारा इस हादसे की जांच शुरु कर दी गई है।