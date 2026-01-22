Main Menu

Patna Encounter: पटना में सुबह-सुबह मुठभेड़, इस बड़े गैंग का सदस्य गिरफ्तार; पैर में लगी गोली

Edited By Ramanjot, Updated: 22 Jan, 2026 12:11 PM

Patna Encounter: पुलिस के मुताबिक, परमानंद यादव लंबे समय से फरार था और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ था। सिटी एसपी (ईस्ट) परिचय कुमार ने बताया कि पटना पुलिस ने बिहार एसटीएफ के साथ मिलकर आरोपी को तब पकड़ा जब उसने कथित तौर पर...

Patna Encounter: गुरुवार को मसौढ़ी इलाके में पटना पुलिस के साथ मुठभेड़ के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कथित तौर पर जुड़े एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि यह घटना सुबह करीब 4 बजे हुई। आरोपी की पहचान परमानंद यादव के रूप में हुई है, जिसे मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगी और उसे घायल हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। उसे पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (PMCH) में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। 

लंबे समय से फरार था परमानंद
पुलिस के मुताबिक, परमानंद यादव लंबे समय से फरार था और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ था। सिटी एसपी (ईस्ट) परिचय कुमार ने बताया कि पटना पुलिस ने बिहार एसटीएफ के साथ मिलकर आरोपी को तब पकड़ा जब उसने कथित तौर पर ब्युर इलाके में एक अपराध किया और मोटरसाइकिल से जहानाबाद की ओर भागने की कोशिश की। एसपी ने कहा, "ब्युर थाने के एसएचओ ने तुरंत मसौढ़ी थाने को सूचना दी। सूचना के आधार पर संभावित रास्तों पर वाहन चेकिंग शुरू की गई। चेकिंग के दौरान, पुलिस ने एक संदिग्ध मोटरसाइकिल सवार को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने भागने की कोशिश की और संतुलन बिगड़ने से गिर गया।"  

फायरिंग में आरोपी के पैर में लगी चोट 
कुमार ने आगे बताया कि गिरने के बाद आरोपी ने कथित तौर पर पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। उन्होंने कहा, "आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में चोट लगी। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। सबूत इकट्ठा करने के लिए मौके पर एफएसएल टीम को बुलाया गया है।" पुलिस ने बताया कि घायल आरोपी झारखंड के लातेहार जिले का रहने वाला है और उसके खिलाफ अलग-अलग थानों में हत्या, लूट और डकैती सहित 20 से ज़्यादा गंभीर मामले दर्ज हैं। एसपी ने कहा, "यह अपराधी झारखंड के राहुल सिंह गैंग से जुड़ा है, जो कथित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ है।"  


मूल रूप से झारखंड का रहने वाला है परमानंद
मुठभेड़ के बाद, पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर दी और यह सुनिश्चित करने के लिए तलाशी अभियान चलाया कि आसपास कोई और अपराधी मौजूद न हो। अधिकारियों ने बताया कि परमानंद यादव, जो मूल रूप से झारखंड के लातेहार जिले के चंदवा थाने के तहत चटर गांव का रहने वाला है, कथित तौर पर बिहार में अपना आपराधिक नेटवर्क फैलाने की कोशिश कर रहा था और जबरन वसूली और संगठित अपराध में शामिल था। पुलिस ने दावा किया कि उसकी गिरफ्तारी से बिहार में एक एक्टिव गैंग नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है। अब उससे उसके साथियों, नेटवर्क और संभावित साजिशों के बारे में जानकारी जुटाने के लिए पूछताछ की जा रही है।

