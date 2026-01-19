तेजस्वी यादव बनेंगे RJD के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष! 25 जनवरी को पटना में पार्टी की अहम बैठक; करीब 200 नेता होंगे शामिल

Bihar Politics: सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, यह बैठक पटना के एक बड़े होटल में आयोजित की जाएगी, जिसमें 85 स्थायी सदस्यों के अलावा विशेष आमंत्रित सदस्यों को मिलाकर करीब 200 नेता शामिल होंगे। इस बैठक में बिहार के साथ-साथ देश के अन्य राज्यों से भी...

Bihar Politics: राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अहम बैठक 25 जनवरी को पटना में होने जा रही है, जिसमें कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। वहीं राजद अध्यक्ष लालू यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर विचार किया जा सकता है।



लालू यादव करेंगे बैठक की अध्यक्षता

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, यह बैठक पटना के एक बड़े होटल में आयोजित की जाएगी, जिसमें 85 स्थायी सदस्यों के अलावा विशेष आमंत्रित सदस्यों को मिलाकर करीब 200 नेता शामिल होंगे। इस बैठक में बिहार के साथ-साथ देश के अन्य राज्यों से भी RJD के प्रतिनिधि पटना पहुंचेंगे। बैठक की अध्यक्षता खुद लालू प्रसाद यादव करेंगे।



नेतृत्व को लेकर बड़े फैसले संभव

पार्टी सूत्रों के अनुसार, बैठक में पार्टी के भविष्य, संगठनात्मक बदलाव और नेतृत्व को लेकर बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। साथ ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को RJD का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर गंभीरता से विचार होगा। अगर यह प्रस्ताव पास होता है, तो तेजस्वी यादव को पार्टी के अहम और रणनीतिक फैसले लेने का अधिकार मिल जाएगा।



बताया जा रहा है कि पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की उम्र और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए संगठन की जिम्मेदारी युवा नेतृत्व को सौंपने की तैयारी है। इसके साथ ही हाल के विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद पार्टी को दोबारा मजबूत करने की जरूरत भी इस फैसले की बड़ी वजह मानी जा रही है। यह बैठक सितंबर 2025 में नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी के गठन के बाद पहली बैठक होगी।