Silver Price Today: चांदी में जबरदस्त उछाल, चेक करें लेटेस्ट कीमतें

Edited By Ramanjot, Updated: 25 Feb, 2026 04:27 PM

silver price today 25 february 2026

शादी-विवाह के सीजन में चांदी की कीमतों में बड़ा उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। बुधवार को वायदा बाजार में चांदी ने तेज रफ्तार पकड़ी।

Silver Price Today: शादी-विवाह के सीजन में चांदी की कीमतों में बड़ा उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। बुधवार को वायदा बाजार में चांदी ने तेज रफ्तार पकड़ी।

Multi Commodity Exchange of India (MCX) पर चांदी का वायदा भाव करीब 2.68% उछलकर ₹2,67,738 प्रति किलोग्राम पहुंच गया। पिछले कारोबारी दिन यह ₹2,60,744 प्रति किलो पर बंद हुआ था।

हालांकि, 29 जनवरी को चांदी वायदा ₹4,20,048 प्रति किलो के रिकॉर्ड हाई तक जा चुकी है, जिसके बाद से बाजार में भारी उतार-चढ़ाव जारी है।

सुबह से दोपहर तक जोरदार तेजी

Indian Bullion and Jewellers Association (IBJA) के ताजा आंकड़ों के मुताबिक बुधवार सुबह चांदी का भाव ₹2,62,912 प्रति किलो था, जो दोपहर तक बढ़कर ₹2,69,367 प्रति किलो हो गया। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि ग्लोबल अनिश्चितताओं और निवेशकों की लिवाली से घरेलू बाजार में तेजी बनी हुई है।

और ये भी पढ़े

बिहार के प्रमुख शहरों में चांदी का ताजा रेट (Silver Jewellery Rates)

स्थानीय ज्वेलरी बाजार में टैक्स और मेकिंग चार्ज जोड़ने के बाद रेट इस प्रकार देखे जा रहे हैं:

शहर    10 ग्राम    100 ग्राम    1 किलो
पटना    ₹2,850    ₹28,500    ₹2,85,000
गया    ₹2,840    ₹28,400    ₹2,84,000
मुजफ्फरपुर    ₹2,855    ₹28,550    ₹2,85,500
भागलपुर    ₹2,845    ₹28,450    ₹2,84,500
दरभंगा    ₹2,848    ₹28,480    ₹2,84,800

नोट: चांदी के गहनों में मेकिंग चार्ज अलग से जोड़ा जाता है।

दिल्ली और ग्लोबल मार्केट का क्या असर?

राष्ट्रीय राजधानी New Delhi के सर्राफा बाजार में चांदी का भाव ₹2,72,000 प्रति किलो (सभी टैक्स सहित) पर स्थिर रहा।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में हाजिर चांदी लगभग 88.19 डॉलर प्रति औंस के स्तर पर सपाट रही। वहीं विदेशी वायदा बाजार (Comex) में भी हल्की तेजी दर्ज की गई, जिसका असर घरेलू बाजार पर दिखाई दे रहा है।

क्या अभी चांदी खरीदना सही रहेगा?

बाजार जानकारों के अनुसार, निवेश के लिहाज से चांदी में फिलहाल तेज उतार-चढ़ाव है। बिहार में शादी सीजन और त्योहारों की मांग के कारण ज्वेलरी शॉप्स पर ग्राहकों की आवाजाही बढ़ी है। खरीदारी से पहले अपने शहर का ताजा रेट जरूर चेक करें और भरोसेमंद ज्वेलर से ही सौदा करें।


 

