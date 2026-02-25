Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Gold Price Today In Bihar: शादी सीजन में महंगा हुआ सोना,जाने अपने शहर का ताजा भाव

Gold Price Today In Bihar: शादी सीजन में महंगा हुआ सोना,जाने अपने शहर का ताजा भाव

Edited By Ramanjot, Updated: 25 Feb, 2026 04:15 PM

gold price today 25 february 2026

बिहार के सर्राफा बाजार में आज सोने की कीमतों में जोरदार हलचल देखने को मिली। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी Multi Commodity Exchange of India (MCX) पर दोपहर तक गोल्ड फ्यूचर करीब 0.87% उछलकर ₹1,61,355 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया।

Gold Price Today: बिहार के सर्राफा बाजार में आज सोने की कीमतों में जोरदार हलचल देखने को मिली। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी Multi Commodity Exchange of India (MCX) पर दोपहर तक गोल्ड फ्यूचर करीब 0.87% उछलकर ₹1,61,355 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। पिछले कारोबारी सत्र में यह ₹1,59,969 पर बंद हुआ था।

बाजार जानकारों के मुताबिक, रुपये में कमजोरी और निवेशकों की लिवाली के कारण कीमतों में तेजी बनी हुई है। हालांकि, यह भाव अभी भी 29 जनवरी को बने ₹1,80,779 प्रति 10 ग्राम के ऑल टाइम हाई से नीचे है।

 24K से 14K तक कितना हुआ बदलाव?

Indian Bullion and Jewellers Association (IBJA) के ताजा आंकड़ों के अनुसार बुधवार दोपहर तक सोने के दाम में बढ़त दर्ज की गई।

कैरेट के हिसाब से आज का रेट (प्रति 10 ग्राम)

  • कैरेट    सुबह का भाव    दोपहर का भाव
  • 24 कैरेट    ₹1,59,241    ₹1,59,823
  • 23 कैरेट    ₹1,58,603    ₹1,59,183
  • 22 कैरेट    ₹1,45,865    ₹1,46,398
  • 18 कैरेट    ₹1,19,431    ₹1,19,867
  • 14 कैरेट    ₹93,156    ₹93,497

बिहार के प्रमुख शहरों में आज का सोना भाव (Gold Jewellery Rates)

और ये भी पढ़े

बिहार के अलग-अलग शहरों में ज्वेलरी शॉप्स पर टैक्स और मेकिंग चार्ज के साथ रेट कुछ इस प्रकार हैं:

  • शहर    24 कैरेट    22 कैरेट    18 कैरेट
  • पटना    ₹1,61,940    ₹1,48,450    ₹1,21,470
  • गया    ₹1,61,800    ₹1,48,300    ₹1,21,300
  • मुजफ्फरपुर    ₹1,62,000    ₹1,48,600    ₹1,21,500
  • भागलपुर    ₹1,61,900    ₹1,48,400    ₹1,21,420
  • दरभंगा    ₹1,61,850    ₹1,48,350    ₹1,21,390

नोट: ज्वेलरी खरीदते समय मेकिंग चार्ज और जीएसटी अलग से जुड़ सकता है।

दिल्ली और इंटरनेशनल मार्केट का असर बिहार पर

राष्ट्रीय राजधानी New Delhi के सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना ₹400 की तेजी के साथ ₹1,63,200 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया।

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हाजिर सोना करीब 1.35% फिसलकर 5,157.16 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड करता दिखा। ग्लोबल मार्केट की चाल का सीधा असर बिहार समेत पूरे देश के बाजार पर पड़ रहा है।

क्या अभी खरीदें सोना?

विशेषज्ञों का मानना है कि शादी-विवाह के सीजन और सुरक्षित निवेश (Safe Haven Investment) की मांग के कारण सोने में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है। बिहार में भी शादी के मौसम को देखते हुए ज्वेलर्स के यहां खरीदारी बढ़ी है। अगर आप गोल्ड ज्वेलरी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो अपने शहर का ताजा रेट जरूर चेक करें और BIS हॉलमार्क वाला सोना ही खरीदें।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!