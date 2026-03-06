Main Menu

UPSC परीक्षा परिणाम में NACS के स्टूडेंट्स का कमाल, 23 से अधिक कैंडिडेट्स ने हासिल की सफलता

06 Mar, 2026

UPSC Result 2025: सिविल सेवा परीक्षा 2025 के अंतिम परिणामों में एक प्रेरणादायक उपलब्धि सामने आई है। वरिष्ठ सिविल सेवकों के सहयोग से चलने वाले संगठन National Association of Civil Servants के इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम से जुड़े 23 से अधिक अभ्यर्थियों ने इस वर्ष अंतिम चयन हासिल किया है।

यह पहल पूरी तरह नि:शुल्क और स्वयंसेवी मॉडल पर आधारित है, जिसमें अनुभवी अधिकारी अभ्यर्थियों को इंटरव्यू की तैयारी में मार्गदर्शन देते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उन प्रतिभाशाली युवाओं को सही दिशा देना है जिन्हें सीमित संसाधनों के कारण तैयारी में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम से मिली बड़ी मदद

इस कार्यक्रम के तहत उम्मीदवारों को Union Public Service Commission की सिविल सेवा परीक्षा के इंटरव्यू चरण के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण सत्र दिल्ली के बिहार निवास, पटना और ऑनलाइन माध्यम से आयोजित किए जाते हैं।

मॉक इंटरव्यू, करंट अफेयर्स पर चर्चा, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और इंटरनेशनल इश्यूज जैसे विषयों पर विस्तार से तैयारी कराई जाती है। पैनल में शामिल अधिकारी अभ्यर्थियों से उसी तरह सवाल पूछते हैं जैसे वास्तविक इंटरव्यू बोर्ड में पूछे जाते हैं, जिससे उम्मीदवारों का आत्मविश्वास बढ़ता है।

अनुभवी अधिकारियों का मार्गदर्शन

कार्यक्रम की खास बात यह है कि इसमें अधिकतर वे अधिकारी शामिल होते हैं जिनका संबंध बिहार और झारखंड से है। ये अधिकारी अभ्यर्थियों को तनावमुक्त माहौल में वैज्ञानिक तरीके से इंटरव्यू की तैयारी करवाते हैं।

उम्मीदवारों को उनके हॉबी, राज्य और जिला प्रोफाइल, समसामयिक घटनाओं तथा वैश्विक मुद्दों पर भी गहराई से समझ विकसित करने में मदद की जाती है। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी अधिकारी समय-समय पर मार्गदर्शन देते रहते हैं।

2014 में हुई थी पहल की शुरुआत

इस संगठन की स्थापना वर्ष 2014 में केवल आठ सिविल सेवकों द्वारा की गई थी। उस समय वरिष्ठ आईएएस अधिकारी B. K. Prasad के नेतृत्व में इसकी शुरुआत हुई थी। समय के साथ यह पहल काफी व्यापक हो चुकी है और अब इसमें 1500 से अधिक अधिकारी जुड़े हुए हैं। संगठन के तहत “मार्गदर्शन” नाम से नियमित क्लासेस और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं।

कई वर्षों से मिल रही शानदार सफलता

पिछले कई वर्षों में इस पहल से जुड़े अनेक अभ्यर्थियों ने न केवल UPSC बल्कि राज्य लोक सेवा आयोगों की परीक्षाओं में भी उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। इस वर्ष 23 से अधिक उम्मीदवारों के चयन ने यह साबित कर दिया है कि सही मार्गदर्शन और समर्पण के साथ बड़ी से बड़ी परीक्षा में भी सफलता हासिल की जा सकती है। यह उपलब्धि उन लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा है जो सिविल सेवा में करियर बनाने का सपना देखते हैं।

