7 Minute 11 Second का MMS! अब इस कपल का प्राइवेट Video Viral, इंटरनेट पर मचा तहलका

Edited By Swati Sharma, Updated: 07 Jan, 2026 05:41 PM

7 minute 11 second mms this couple mms viral

Umair 7 Minute 11 Second Viral MMS: सोशल मीडिया पर आए दिन कोई न कोई ऐसा वीडियो वायरल हो जाता है, जिसको लेकर चर्चा होने लगती है। एक महीने पहले 19 मिनट 34 सेकंड के एक कथित MMS को लेकर काफी हंगामा हुआ था। वहीं, अब फिर एक वायरल वीडियो को लेकर जबरदस्त...

Umair 7 Minute 11 Second Viral MMS: सोशल मीडिया पर आए दिन कोई न कोई ऐसा वीडियो वायरल हो जाता है, जिसको लेकर चर्चा होने लगती है। एक महीने पहले 19 मिनट 34 सेकंड के एक कथित MMS को लेकर काफी हंगामा हुआ था। वहीं, अब फिर एक वायरल वीडियो को लेकर जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। दरअसल, बीते दिनों से सोशल मीडिया पर एक ओर नाम गुंज रहा है, वह हैं  Umair का Viral Video।  7 मिनट 11 सेकंड के कथित MMS ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है।

वहीं, 7 मिनट 11 सेकेंड का वीडियो अब सोशल मीडिया के लगभग हर प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है। कई यूजर्स के द्वारा अलग-अलग स्क्रीनशॉट वायरल किया जा रहा है और अलग-अलग दावे भी किए जा रहे हैं। कही दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो पाकिस्तान से जुड़ा है और वीडियो में दिख रहे कपल ने निकाह कर लिया है। तो कही, यह भी दावा किया जा रहा है कि Umair नाम के एक शख्स का यह प्राइवेट वीडियो है। हालांकि सच्चाई क्या है, इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। पंजाब केसरी इन फोटो और वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। खास बात यह है कि यह वीडियो अपनी समय अवधि की वजह से वायरल हुआ है।

वीडियो के छोटे-छोटे क्लिप्स किए जा रहे शेयर

बता दें कि ट्विटर (X), इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर इसके छोटे-छोटे क्लिप्स शेयर किए जा रहे हैं, जिससे लोगों की जिज्ञासा और बढ़ गई है। हालांकि अभी तक वीडियो को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल सभी दावे सोशल मीडिया पोस्ट्स और अनवेरिफाइड क्लिप्स पर आधारित हैं। जब तक कोई आधिकारिक स्रोत बयान नहीं देता, यह सिर्फ अफवाह ही माना जाएगा।


 

