5 दिन पहले बजी थी शहनाई, अब उठीं अर्थियां: जहरीली गैस से दूल्हे समेत 4 की मौत, घर में मची चीख-पुकार

Edited By Ramanjot, Updated: 02 Mar, 2026 11:08 AM

4 people including the groom died 5 days after the wedding

सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान जहरीली गैस से एक ही परिवार के चार सदस्यों की दम घुटने से मौत हो गई। मृतकों में तीन सगे भाई और एक भतीजा शामिल हैं। दर्दनाक बात यह है कि सबसे छोटे भाई राहुल की पांच दिन पहले ही शादी हुई थी।

Bihar News: जिस घर में अभी पांच दिन पहले ही शहनाइयां गूंजी थीं और नई नवेली दुल्हन के आगमन का जश्न मनाया जा रहा था, वहां रविवार को एक साथ चार अर्थियां उठने से कोहराम मच गया। वैशाली जिले के सराय थाना अंतर्गत अनवरपुर गांव में सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान जहरीली गैस के रिसाव ने एक ही परिवार के तीन सगे भाइयों और एक भतीजे की जान ले ली। इस हादसे ने न केवल परिवार को तबाह कर दिया, बल्कि पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया है। 

बचाने की कोशिश बनी काल 

जानकारी के अनुसार, रविवार दोपहर करीब 12 बजे 15 फीट गहरे सेप्टिक टैंक की सफाई का काम शुरू हुआ था। सबसे पहले 18 वर्षीय प्रियांशु कुमार टैंक के भीतर उतरा। जब 15 मिनट तक अंदर से कोई हलचल नहीं हुई, तो उसे बचाने के लिए उसके पिता आनंद कुमार (46) नीचे गए। पिता-पुत्र दोनों के वापस न आने पर आनंद के दो छोटे भाई, पंकज कुमार और राहुल कुमार (24), भी बारी-बारी से एक-दूसरे को बचाने के प्रयास में टैंक में उतर गए। टैंक में जमा मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैसों के प्रभाव से चारों मौके पर ही बेहोश हो गए। 

5 दिन पहले ही हुई थी छोटे भाई की शादी 

इस घटना का सबसे दुखद पहलू यह है कि मरने वालों में सबसे छोटा भाई राहुल कुमार महज पांच दिन पहले (24 फरवरी) दूल्हा बना था। तीनों भाई (आनंद, राहुल और पंकज) असम में मजदूरी करते थे और राहुल की शादी के लिए ही 20 दिन पहले गांव आए थे। घर में अभी शादी की रस्में और खुशियां चल ही रही थीं कि इस भयावह हादसे ने परिवार के सभी बेटों को छीन लिया। 

बचाव कार्य और प्रशासन की कार्रवाई 

परिजनों के शोर मचाने पर तीन ग्रामीण भी उन्हें बचाने के लिए टैंक में उतरे और वे भी बेहोश हो गए। सूचना मिलते ही सराय थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड के एक जवान ने जान जोखिम में डालकर टैंक में उतरकर सभी सातों लोगों को रस्सी के सहारे बाहर निकाला। हाजीपुर सदर अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने परिवार के चारों सदस्यों को मृत घोषित कर दिया, जबकि तीन ग्रामीणों का इलाज अभी जारी है। 

मृतकों में शिवजी साह का बड़ा बेटा आनंद कुमार (46 वर्ष), छोटा बेटा (नवविवाहित राहुल कुमार (24 वर्ष), मंझला बेटा पंकज कुमार, आनंद कुमार का बेटा प्रियांशु कुमार (18 वर्ष) शामिल हैं। 

