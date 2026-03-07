Gold Price Today: सोने की कीमतों में गिरावट, खरीदारी से पहले जानिये आज का ताजा भाव

Edited By SHUKDEV PRASAD, Updated: 07 Mar, 2026 04:24 PM
अंतरराष्ट्रीय हालात और वैश्विक बाजार की हलचल के बीच देश में सोने की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है।
Gold Price Today : अंतरराष्ट्रीय हालात और वैश्विक बाजार की हलचल के बीच देश में सोने की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव देखा जा रहा है। ईरान-अमेरिका-इजराइल तनाव के कारण निवेशकों का रुझान सुरक्षित निवेश की ओर बढ़ा है, लेकिन मुनाफावसूली के चलते कई बाजारों में सोने के दाम नीचे भी आए हैं।
सर्राफा कारोबारियों के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी के बाजार में 24 कैरेट सोना करीब 1,100 रुपये सस्ता होकर 1,64,100 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं वायदा बाजार में हल्की तेजी देखने को मिली और सोने का भाव मामूली बढ़त के साथ 161675 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास कारोबार करता दिखा।
अंतरराष्ट्रीय बाजार का असर
ग्लोबल मार्केट में भी सोने की कीमतों में हलचल जारी है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्पॉट गोल्ड करीब 5,095 डॉलर प्रति औंस के आसपास पहुंच गया। इससे भारतीय बाजार में भी कीमतों में उतार-चढ़ाव बना हुआ है। गौरतलब है कि इस साल 29 जनवरी को वायदा बाजार में सोना लगभग 1,80,779 रुपये प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया था।
IBJA के अनुसार आज का गोल्ड रेट
इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के ताजा आंकड़ों के अनुसार अलग-अलग शुद्धता वाले सोने की कीमत इस प्रकार है —
- 24 कैरेट सोना: ₹1,58,751 प्रति 10 ग्राम
- 23 कैरेट सोना: ₹1,58,115 प्रति 10 ग्राम
- 22 कैरेट सोना: ₹1,45,416 प्रति 10 ग्राम
- 18 कैरेट सोना: ₹1,19,063 प्रति 10 ग्राम
- 14 कैरेट सोना: ₹92,869 प्रति 10 ग्राम
शनिवार और रविवार को बुलियन मार्केट बंद रहने की वजह से यही रेट इन दिनों के लिए मान्य माना जा रहा है।
बिहार के शहरों में सोने का ताजा भाव
बिहार में ज्वेलरी बाजार में सोने के रेट में शहर के हिसाब से थोड़ा अंतर देखने को मिल सकता है। आज प्रमुख शहरों में सोने की कीमत लगभग इस प्रकार है (प्रति 10 ग्राम):
पटना
- 24 कैरेट: ₹1,63,700
- 22 कैरेट: ₹1,50,050
- 18 कैरेट: ₹1,22,780
मुजफ्फरपुर
- 24 कैरेट: लगभग ₹1,63,600
- 22 कैरेट: लगभग ₹1,49,900
- 18 कैरेट: लगभग ₹1,22,600
भागलपुर
- 24 कैरेट: लगभग ₹1,63,650
- 22 कैरेट: लगभग ₹1,49,950
- 18 कैरेट: लगभग ₹1,22,650
गया
- 24 कैरेट: लगभग ₹1,63,600
- 22 कैरेट: लगभग ₹1,49,900
- 18 कैरेट: लगभग ₹1,22,600
पिछले कारोबारी दिन क्या हुआ
पिछले कारोबारी दिन सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई थी। व्यापारियों के अनुसार ऊंचे स्तर पर मुनाफावसूली के कारण 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाला सोना करीब 1,100 रुपये सस्ता होकर 1,64,100 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया।