Crime: पटना में 3 साल की बच्ची से हैवानियत, धर्मशाला ले जाकर नाबालिग चचेरे भाई ने किया दुष्कर्म; अब पुलिस की गिरफ्त में आरोपी

पटना : बिहार के पटना से एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक तीन वर्षीय बच्ची दरिंदगी का शिकार हुई है। बताया जा रहा है कि पीड़ित बच्ची के नाबालिग चचेरे भाई ने ही उसे अपनी हवस का शिकार बनाया है। पुलिस ने भी मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस घटना ने इलाके के लोगों में दहशत का माहैल कायम कर दिया है।

मिली जानकारी के अनुसार, पीड़ित बच्ची घर के पास खेल रही थी। इसी दौरान उसका नाबालिग चचेरा भाई उसे पास ही स्थित एक धर्मशाला में ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया और मारपीट भी की गई। घटना के बाद बच्ची की हालत बिगड़ने पर परिजनों को इसकी जानकारी हुई। सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और आरोपी नाबालिग चचेरे भाई को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस ने भी घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि तीन वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। फिलहाल पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है।