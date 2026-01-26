Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Crime: पटना में 3 साल की बच्ची से हैवानियत, धर्मशाला ले जाकर नाबालिग चचेरे भाई ने किया दुष्कर्म; अब पुलिस की गिरफ्त में आरोपी

Crime: पटना में 3 साल की बच्ची से हैवानियत, धर्मशाला ले जाकर नाबालिग चचेरे भाई ने किया दुष्कर्म; अब पुलिस की गिरफ्त में आरोपी

Edited By Harman, Updated: 26 Jan, 2026 11:12 AM

a 3 year old girl was raped in patna bihar

पटना : बिहार के पटना से एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक तीन वर्षीय बच्ची दरिंदगी का शिकार हुई है। बताया जा रहा है कि पीड़ित बच्ची के नाबालिग चचेरे भाई ने ही उसे अपनी हवस का शिकार बनाया है। पुलिस ने भी मामले...

पटना : बिहार के पटना से एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक तीन वर्षीय बच्ची दरिंदगी का शिकार हुई है। बताया जा रहा है कि पीड़ित बच्ची के नाबालिग चचेरे भाई ने ही उसे अपनी हवस का शिकार बनाया है। पुलिस ने भी मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस घटना ने इलाके के लोगों में दहशत का माहैल कायम कर दिया है।

मिली जानकारी के अनुसार, पीड़ित बच्ची घर के पास खेल रही थी। इसी दौरान उसका नाबालिग चचेरा भाई उसे पास ही स्थित एक धर्मशाला में ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया और मारपीट भी की गई। घटना के बाद बच्ची की हालत बिगड़ने पर परिजनों को इसकी जानकारी हुई। सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और आरोपी नाबालिग चचेरे भाई को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस ने भी घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि तीन वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। फिलहाल पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!