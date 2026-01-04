बिहार में 5 साल की बच्ची से दरिंदगी, चॉकलेट देने के बहाने सुनसान जगह ले गया हैवान, फिर किया दुष्कर्म

Edited By Swati Sharma, Updated: 04 Jan, 2026 12:49 PM
Gopalganj Rape News: बिहार के गोपालगंज जिले से मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर पांच वर्षीय बच्ची के साथ गांव के एक युवक ने दुष्कर्म किया। वहीं, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
Gopalganj Rape News: बिहार के गोपालगंज जिले से मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर पांच वर्षीय बच्ची के साथ गांव के एक युवक ने दुष्कर्म किया। वहीं, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
बहला-फुसलाकर सुनसान जगह पर ले गया युवक
जानकारी के मुताबिक, मामला जिले के भोरे थाने के एक गांव का है। पीड़िता की मां के अनुसार, बीते गुरुवार को गांव का एक युवक बच्ची को चॉकलेट देने के बहाने बहला-फुसलाकर एक नवनिर्मित मकान में ले गया। वहां पर उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। वारदात के बाद बच्ची किसी तरह अपने घर पहुंची और परिजनों को आपबीत्ती बताई।
वहीं, इसके बाद बच्ची की मां ने युवक के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बच्ची का मेडिकल जांच कराया गया है। वहीं, गिरफ्तार आरोपी की पहचान जगतौली ओपी क्षेत्र निवासी असगर अंसारी के रूप में हुई है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया।