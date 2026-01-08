बिहार में 5 साल की बच्ची से हैवानियत! बिस्कुट का लालच देकर उठा ले गए हैवान, फिर दुष्कर्म के बाद कर दी हत्या; इस हालत में मिला शव

Khagaria Rape News: बिहार के खगड़िया जिले में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक लापता पांच वर्षीय बच्ची का शव सरसों के खेत में मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। परिजनों ने...

Khagaria Rape News: बिहार के खगड़िया जिले में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक लापता पांच वर्षीय बच्ची का शव सरसों के खेत में मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। परिजनों ने दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई है।

खेत में इस हालत में मिला शव

जानकारी के मुताबिक, घटना जिले के गंगौर थाना अंतर्गत भदास मुसहरी गांव की है। बताया जा रहा है कि बच्ची मंगलवार शाम से लापता थी। परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल पाया। इसके बाद परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। वहीं, बुधवार को गांव से कुछ दूरी पर एक सरसों के खेत में बच्ची का शव मिला। पुलिस ने ड्रोन कैमरे की मदद से तलाशी अभियान चलाया था। वहीं, शव मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया।

पहले किया दुष्कर्म, फिर कर दी हत्या

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। परिजनों ने दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई है। परिजनों का कहना है कि बिस्कुट खिलाने के बहाने कुछ दरिंदे बच्ची को घर से ले गए थे। इसके बाद उन्होंने मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी कर उसकी जान ले ली। फिलहाल, पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है।