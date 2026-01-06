समस्तीपुर में टला बड़ा रेल हादसा! इस स्टेशन के पास पटरी से उतरी मालगाड़ी, ट्रेनों का परिचालन बाधित

Edited By Swati Sharma, Updated: 06 Jan, 2026 10:49 AM
Goods Train Derail in Samastipur: बिहार में समस्तीपुर रेल मंडल के रूसेरा रेलवे स्टेशन के निकट सोमवार की रात मालगाड़ी का एक डिब्बा पटरी से उतर गया, जिसके कारण समस्तीपुर-खगड़िया रेल खंड पर ट्रेनों का परिचालन बाधित हो गया है।
हसनपुर से समस्तीपुर आ रही थी तेल से भरी मालगाड़ी
रेलवे सूत्रों ने यहां बताया कि तेल से भरी मालगाड़ी हसनपुर की ओर से समस्तीपुर आ रही थी। इसी दौरान रूसेरा स्टेशन पर एक डिब्बा पटरी से उतर गया। घटना के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ भी जमा हो गई।
इधर, घटना की सूचना मिलते ही समस्तीपुर मंडल मुख्यालय से इंजीनियरिंग विभाग के कर्मचारी एवं अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच कर स्थिति को सामान्य करने में जुटा है। सूत्रों ने बताया कि ट्रेनों के परिचालन को जल्द सामान्य कर लिया जाएगा। फिलहाल, घटना के कारणों की अभी पुष्टि नहीं हो सकी है।