पटना में सुबह-सुबह अटल पथ पर भीषण हादसा, 1 की मौत.....4 घायल; स्कॉर्पियो-पिकअप में जबरदस्त भिंड़त, दोनों वाहन के उड़े परखच्चे

Patna Road Accident News: बिहार की पटना में आज अहले सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। वहीं इस खौफनाक घटना में एक शख्स की मौत हो गई जबकि चार लोग बुरी तरह से घायल हो गए।

Patna Road Accident News: बिहार की पटना में आज अहले सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। वहीं इस खौफनाक घटना में एक शख्स की मौत हो गई जबकि चार लोग बुरी तरह से घायल हो गए।



मिली जानकारी के अनुसार, घटना सोमवार अहले सुबह गांधी मैदान ट्रैफिक थाना क्षेत्र के अटल पथ की है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो और एक पिकअप वाहन में आमने-सामने की जोरदार भिंड़त हो गई। पिकअप वाहन में पशु चारा था। गाड़ी खराब होने के पिकअप चालक कारण सड़क किनारे खड़ा था तभी पीछे से जोरदार स्पीड में आ रही स्कॉर्पियो ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए। पिकअप चालक ने छपरा से पशु चारा लेकर शिवपुरी चितकोहरा स्थित चक्की जाना था। हादसा इतना भयावह था कि लोगों की रुह कांप गई। फिर एक बार लापरवाही के कारण हादसा हो गया।

वहीं मौके पर पहुंची डायल 112 की टीम ने सभी घायलों को नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया। एक घायल की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे परिजन अपने साथ ले गए। फिलहाल पुलिस घटना की जांच में जुट गई है।