बिहार में मां और 3 मासूम बच्चों की बेरहमी से हत्या! 5 दिन से थे लापता, अब नदी किनारे मिली लाश; इलाके में सनसनी

Edited By Swati Sharma, Updated: 15 Jan, 2026 04:35 PM

Muzaffarpur Crime News: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब नदी किनारे एक ही परिवार के चार लोगों के शव मिले। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। आशंका जताई...

Muzaffarpur Crime News: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब नदी किनारे एक ही परिवार के चार लोगों के शव मिले। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। आशंका जताई जा रही है कि चारों की हत्या करने के बाद शव यहां फेंक दिए गए है।

जानकारी के मुताबिक, घटना जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र के चंदवारा पुल की है। मृतकों की पहचान अहियापुर थाना क्षेत्र के लकड़ीढाई मुहल्ला निवासी कृष्ण मोहन की पत्नी ममता देवी , पुत्र आदित्य (07), अंकुश (05) और पुत्री कृति (03) के रूप में की गई है। कृष्ण मोहन ऑटो रिक्शा चलाता है। बताया जा रहा है कि कृष्णमोहन की पत्नी और तीन बच्चे पिछले 10 जनवरी से लापता थे। परिजनों ने उनकी काफी खोजबीन की, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चला। इसके बाद परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी थी। वहीं, गुरुवार की दोपहर चंदवारा पुल के नीचे मौजूद लोगों ने महिला और तीनों मासूम बच्चों के शव पड़े हुए देखे। शव मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी।

इलाके में दहशत का माहौल

इधर, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। मृतका के पति ने किडनैप कर हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल, पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है। वहीं, इस दिल दहला देने वाली घटना से इलाके में दहशत का माहौल है।

