Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • छपरा में दर्दनाक हादसा, शौच करने गए शख्स को यूं खींच ले गई मौत...मची चीख-पुकार

छपरा में दर्दनाक हादसा, शौच करने गए शख्स को यूं खींच ले गई मौत...मची चीख-पुकार

Edited By Swati Sharma, Updated: 01 Jan, 2026 04:13 PM

a tragic accident took place in chhapra where death took away a man

Chhapra News:Chhapra News: बिहार में सारण जिले के परसा थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की नहर में डूब कर मौत हो गई है। वहीं, हादसे के बाद मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस सूत्रों ने गुरुवार को यहां बताया कि पोखरपुर गांव निवासी इस्लाम मियां...

Chhapra News: बिहार में सारण जिले के परसा थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति की नहर में डूब कर मौत हो गई है। वहीं, हादसे के बाद मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

पुलिस सूत्रों ने गुरुवार को यहां बताया कि पोखरपुर गांव निवासी इस्लाम मियां का पुत्र अख्तर मियां (43) शौच करने के बाद अपना हाथ-पैर धोनै नहर के समीप गया हुआ था। इस दौरान पैर फिसलने से वह नहर के गहरे पानी में डूब गया। इस घटना में अख्तर मियां की डूब कर मौत हो गई।

इधर, घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है और इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच कर रही है। वहीं, इस हादसे के बाद मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।




 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!