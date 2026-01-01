Main Menu

Bank Holiday January 2026: 2 जनवरी शुक्रवार को क्यों बंद हैं बैंक? पूरी वजह यहां जानें

Edited By Ramanjot, Updated: 01 Jan, 2026 07:45 PM

2 January Bank Holiday: नया साल 2026 शुरू हो चुका है और साल के पहले ही हफ्ते में बैंक से जुड़े काम करने वालों को सतर्क रहने की जरूरत है। 1 जनवरी को कई राज्यों में बैंक बंद रहे और अब शुक्रवार 2 जनवरी 2026 को भी कुछ शहरों में बैंकिंग सेवाएं प्रभावित रहने वाली हैं। ऐसे में अगर आप जनवरी महीने में बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम निपटाने की योजना बना रहे हैं, तो पहले January 2026 Bank Holiday List जरूर देख लें।

2 January Bank Holiday: इन शहरों में बंद रहेंगे बैंक

नए साल के जश्न और Mannam Jayanti के अवसर पर 2 जनवरी 2026 (शुक्रवार) को कुछ राज्यों में बैंक बंद रहेंगे।
इस दिन जिन शहरों में बैंकिंग ब्रांच बंद रहेंगी, उनमें शामिल हैं—

  • Aizawl (Mizoram)
  • Kochi (Kerala)
  • Thiruvananthapuram (Kerala)

केरल में मन्नम जयंती का विशेष महत्व है। यह दिन समाज सुधारक और नायर समाज के महान नेता Mannathu Padmanabhan की स्मृति में मनाया जाता है, जिस कारण यहां बैंक अवकाश रहता है।

January 2026 Bank Holidays: पूरी लिस्ट देखें

RBI Bank Holiday List January 2026

  • 3 जनवरी (शनिवार): हजरत अली का जन्मदिन – Lucknow
  • 4 जनवरी (रविवार): साप्ताहिक अवकाश – पूरे देश में
  • 10 जनवरी (शनिवार): दूसरा शनिवार – All Banks Closed
  • 11 जनवरी (रविवार): साप्ताहिक अवकाश
  • 12 जनवरी (सोमवार): स्वामी विवेकानंद जयंती – Kolkata
  • 14 जनवरी (बुधवार): मकर संक्रांति / माघ बिहू – Ahmedabad, Bhubaneswar, Guwahati, Itanagar
  • 15 जनवरी (गुरुवार): पोंगल / उत्तरायण पुण्यकाल – Bengaluru, Chennai, Gangtok, Hyderabad, Vijayawada
  • 16 जनवरी (शुक्रवार): तिरुवल्लुवर दिवस – Chennai
  • 17 जनवरी (शनिवार): उझावर थिरुनाल – Chennai
  • 18 जनवरी (रविवार): साप्ताहिक अवकाश
  • 23 जनवरी (शुक्रवार): नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती / सरस्वती पूजा / बसंत पंचमी – Agartala, Bhubaneswar, Kolkata
  • 24 जनवरी (शनिवार): चौथा शनिवार – All Banks Closed
  • 25 जनवरी (रविवार): साप्ताहिक अवकाश
  • 26 जनवरी (सोमवार): गणतंत्र दिवस – Most Cities in India

Digital Banking रहेगी चालू

हालांकि ब्रांच स्तर पर बैंक बंद रहेंगे, लेकिन UPI, Internet Banking, Mobile Banking और ATM Services सामान्य रूप से काम करती रहेंगी। ग्राहक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, बिल पेमेंट और फंड ट्रांसफर बिना किसी रुकावट के कर सकेंगे।

Bank Holiday News | January 2026 Bank Holidays | RBI Holiday List

अगर आपका काम कैश डिपॉजिट, चेक क्लियरेंस या ब्रांच विजिट से जुड़ा है, तो बेहतर होगा कि छुट्टियों से पहले ही उसे निपटा लें, ताकि नए साल की शुरुआत में किसी तरह की परेशानी न हो।


 

