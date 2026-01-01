नए साल के पहले दिन युवक की गला काटकर हत्या! किसी ने फोन कर घर से बुलाया...अब गड्ढे में मिली लाश; मची चीख-पुकार

Aurangabad Crime News: बिहार के औरंगाबाद जिले के बारुण थाना में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक युवक का गला कटा हुआ शव मिला। वहीं, सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है।

गड्ढे में मिला शव

जानकारी के मुताबिक, घटना जिले के बारुण थाना क्षेत्र स्थित सिंदुरिया गांव की है। मृतक की पहचान सिंदुरिया गांव निवासी दिलीप सिंह उर्फ मिरिंडा के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि बुधवार रात को दिलीप खाना खाकर घर में सो गया था। देर रात उसे किसी का फोन आया और वह चला गया। काफी देर तब जब दिलीप घर नहीं लौटा तो परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। गुरूवार की सुबह स्थानीय लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग-19 के किनारे गड्ढे में युवक का शव पड़ा हुआ देखा। शव मिलने की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई और नववर्ष का उत्सव गम में तब्दील हो गया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी।

इलाके में मचा हड़कंप

इधर, घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। युवक का गला कटा हुआ था, जिससे हत्या की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल, पुलिस हर पहलू पर मामले की जांच कर रही है। वहीं, इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया।

