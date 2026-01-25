VIDEO: Katihar के Water Warrior Pramod Jha को Republic Day Parade में मिला सम्मान, PM Modi को दिया धन्यवाद

Edited By Swati Sharma, Updated: 25 Jan, 2026 03:39 PM
Katihar News: कर्तव्य पथ पर होने वाले गणतंत्र दिवस परेड ( Delhi Republic Day Parade ) में विशेष अतिथि के रूप में शिरकत करेगें कटिहार के जल योद्धा प्रमोद कुमार झा ( Water Warrior Pramod Kumar Jha )....जिसे लेकर निमंत्रण मिलने पर जल योद्धा प्रमोद कुमार झा ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ( PM Modi ) और जिला प्रशासन को धन्यवाद दिया है।