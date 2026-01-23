Main Menu

  चाय की दुकान में 5 साल से चल रहा था जिस्मफरोशी का धंधा, छापेमारी करनी गई पुलिस तो अंदर का नजारा देख उड़े होश

Edited By Ramanjot, Updated: 23 Jan, 2026 02:39 PM

Sex Racket Busted : कटिहार के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के भट्टा टोला चौक में पांच साल से चल रहे सेक्स रैकेट का खुलासा स्थानीय ग्रामीणों की कार्रवाई से हुआ। चाय की दुकान के पीछे अवैध व्यवसाय चलाया जा रहा था। गुस्साए ग्रामीणों ने युवक को पकड़कर पीटा और...

Sex Racket Busted : बिहार के कटिहार जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां चाय की दुकान की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। पिछले पांच साल से छिपे हुए सेक्स रैकेट का खुलासा ग्रामीणों की सक्रियता से हुआ। स्थानीय लोगों ने परेशान होकर खुद ही कार्रवाई करते हुए युवक को रंगे हाथ पकड़ लिया और कानून का डंडा हाथ में लेकर दुकान में तोड़फोड़ की।

जानकारी के अनुसार, यह मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के भट्टा टोला चौक का है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि बसंती देवी नामक महिला पिछले पांच वर्षों से चाय की दुकान के माध्यम से जिस्मफरोशी का धंधा चला रही थी। आज गुस्साए ग्रामीणों ने युवक को पकड़कर बिलजी के पोल से बांधकर जमकर पिटाई की। महिला बसंती देवी और उसके साथ मौजूद अन्य महिला मौके से भागने में सफल रहीं, लेकिन युवक को मुफस्सिल थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुफस्सिल थाना पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है और आगे की जांच जारी है। 

स्थानीयों की नाराज़गी 

स्थानीय नागरिक दीपक पासवान और दशरथ राय ने बताया कि पिछले एक महीने पहले भी पुलिस ने इस मामले में महिला को जेल भेजा था, लेकिन जेल से लौटने के बाद उसने पुनः यह अवैध धंधा शुरू कर दिया। स्थानीय लोग प्रशासन से इस तरह की गतिविधियों को तुरंत बंद कराने की मांग कर रहे हैं ताकि समाज में गलत संदेश न जाए। एक अन्य स्थानीय महिला ने साझा किया कि एक दिन दो महिलाएं उसके घर में घुस आईं और बताया कि पुलिस उनका पीछा कर रही है। इसके बाद उसने दोनों महिलाओं को घर से निकाल दिया था।

