Aaj Ka Mausam: बिहार में फिर सताएगी शीतलहर, 19 जिलों में कोहरे का येलो अलर्ट

लगातार दो दिनों तक हाड़ कंपा देने वाली ठंड के बाद रविवार सुबह बिहार के कई जिलों में धूप निकलने से लोगों को कुछ राहत जरूर मिली, लेकिन सर्दी का असर अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है।

Aaj Ka Mausam | Bihar Weather Today | Today, Cold Day Alert Bihar

बीते दिनों Dense Fog और तेज Cold Wave के चलते जनजीवन बुरी तरह प्रभावित रहा। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में तापमान में हल्का उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है, लेकिन ठंड अभी कुछ समय और परेशान करेगी।

Cold Wave in Bihar | शीतलहर से फिलहाल राहत के आसार नहीं

IMD Weather Update के अनुसार बिहार में ठंडी पछुआ हवाओं का प्रभाव बना हुआ है। सुबह और शाम के समय कनकनी ज्यादा महसूस की जा रही है। खासकर ग्रामीण इलाकों में लोग अब भी अलाव और गर्म कपड़ों के सहारे ठंड से बचते नजर आ रहे हैं।

Patna Weather Today | राजधानी में धूप, लेकिन ठंडी हवा से राहत अधूरी

रविवार को पटना समेत आसपास के इलाकों में सुबह सूरज निकलने से हल्की गुनगुनी गर्माहट महसूस हुई। हालांकि Cold Wind Effect के कारण घरों के अंदर ठिठुरन बनी रही। आज सोमवार को पटना में ठंड तो रहेगी, लेकिन मौसम विभाग ने किसी तरह का रेड या ऑरेंज अलर्ट जारी नहीं किया है।

न्यूनतम तापमान: 8°C

अधिकतम तापमान: 18°C

मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक बीते दिन पटना में न्यूनतम तापमान 8.5°C और अधिकतम 17.6°C दर्ज किया गया।

Bihar Temperature Update | गया में सबसे ठंडी रात

राज्य में सबसे कम तापमान गया में दर्ज किया गया, जहां रात का पारा गिरकर 4.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। वहीं औरंगाबाद में अधिकतम तापमान 23.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो बिहार में सबसे अधिक रहा।

Next 24 Hours Weather Alert | शीतलहर का असर जारी रहेगा

Patna Meteorological Centre के अनुसार अगले 24 घंटों तक राज्य में शीतलहर जैसी स्थिति बनी रह सकती है। इस दौरान तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की और गिरावट संभव है। सुबह और देर शाम के समय ठंड ज्यादा सताने वाली है।

7 Days Weather Forecast Bihar | कब मिलेगी ठंड से राहत?

मौसम विभाग के मुताबिक अगले एक सप्ताह तक —

अधिकतम तापमान: 16 से 18°C

न्यूनतम तापमान: 6 से 10°C

जिलों के अनुसार तापमान में थोड़ा फर्क देखने को मिल सकता है। 15 जनवरी के बाद धीरे-धीरे तापमान में बढ़ोतरी के संकेत मिल रहे हैं।

Fog Alert & Cold Day Warning | 19 जिलों में येलो अलर्ट

सोमवार को बिहार के उत्तरी हिस्सों में Dense Fog Alert और Cold Day Conditions बनने की संभावना है। मौसम विभाग ने पश्चिमी और पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, सीवान, वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सुपौल, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज समेत 19 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।

लोगों को सुबह और रात के समय अनावश्यक बाहर निकलने से बचने की सलाह दी गई है। बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत है। Foggy Weather के कारण वाहन चलाते समय अतिरिक्त सावधानी बरतने की अपील की गई है।

Cold Day क्या होता है? | What is Cold Day?

जब मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान 10°C से नीचे चला जाए और अधिकतम तापमान सामान्य से 4.5 से 6.5 डिग्री कम हो जाए, तो उस दिन को Cold Day कहा जाता है। अगर अधिकतम तापमान सामान्य से 6.5 डिग्री से ज्यादा नीचे चला जाए, तो इसे Severe Cold Day की श्रेणी में रखा जाता है।