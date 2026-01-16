7 Days Weather Forecast | ठंड से राहत या फिर वापसी का खतरा? जानिए मौसम का पूरा हाल

Bihar Weather Today 16 January 2026 को राज्यभर में मौसम का मिजाज बदला-बदला नजर आ रहा है। लंबे समय से जारी ठंड अब धीरे-धीरे कमजोर पड़ती दिख रही है।

Bihar Weather Today 16 January 2026 को राज्यभर में मौसम का मिजाज बदला-बदला नजर आ रहा है। लंबे समय से जारी ठंड अब धीरे-धीरे कमजोर पड़ती दिख रही है। राजधानी पटना सहित कई जिलों में सुबह और दोपहर के समय धूप की तेज़ी ने ठिठुरन से राहत दिलाई है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल Cold Wave की दोबारा वापसी के कोई पुख्ता संकेत नहीं हैं, हालांकि सुबह के वक्त Foggy Weather अभी कुछ दिनों तक लोगों को सतर्क रहने पर मजबूर कर सकता है।

Yesterday Weather Update | बीते 24 घंटे में कैसा रहा मौसम?

मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य का मौसम पूरी तरह Dry Weather Condition में रहा। कहीं भी बारिश दर्ज नहीं की गई। दिन के तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ और अधिकतम तापमान अधिकतर जिलों में 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना रहा। दोपहर के समय लोगों को हल्की गर्माहट का एहसास हुआ, जिससे ठंड से राहत मिली।

Coldest Night in Bihar | यहां दर्ज हुई सबसे ठंडी रात

न्यूनतम तापमान की बात करें तो भागलपुर जिले के सबौर क्षेत्र में सबसे ठंडी रात दर्ज की गई। वहीं कई जिलों में सुबह के समय Dense Fog छाया रहा। पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में विजिबिलिटी काफी कम दर्ज की गई, जिससे Road Visibility प्रभावित हुई और सुबह के समय यातायात में सावधानी बरतने की जरूरत पड़ी।

Fog Alert Today | इन जिलों में येलो अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने शुक्रवार को राज्य के कुछ हिस्सों में Fog Alert जारी किया है।

इन जिलों में Yellow Alert लागू रहेगा—

पश्चिम चंपारण

पूर्वी चंपारण

शिवहर

सीतामढ़ी

मधुबनी

सुपौल

अररिया

किशनगंज

सुबह के समय वाहन चलाने वालों को Low Visibility को देखते हुए विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है।

7 Days Weather Forecast | अगले एक हफ्ते का हाल

पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आने वाले सात दिनों तक राज्य में Rain Forecast नहीं है। मौसम शुष्क बना रहेगा।दिन के तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी संभव।रातें हल्की ठंडी रह सकती हैं। फिलहाल Severe Cold लौटने की संभावना नहीं है।

Winter Update | सर्दी अब विदाई के मूड में

मौसम के मौजूदा ट्रेंड से संकेत मिल रहे हैं कि बिहार में सर्दी का सबसे कठिन चरण अब पीछे छूट चुका है। आने वाले दिनों में दिन के समय तेज धूप और हल्की गर्मी महसूस होगी, जबकि सुबह और रात में सामान्य ठंड बनी रह सकती है।