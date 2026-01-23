Crime: सनसनीखेज हत्याकांड से दहला नवादा, कौआकोल के गांधीधाम पुल के पास युवक को मारी गोली

Edited By Harman, Updated: 23 Jan, 2026 12:37 PM
Bihar Crime News : बिहार के नवादा जिले से सनसनीखेज हत्याकांड की खबर सामने आई है। यहां एक युवक की हत्या ने पूरे इलाके को दहला कर रख दिया। वहीं इस वारदात से स्थानीय लोगों में आक्रोश है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।
मिली जानकारी के अनुसार, कौआकोल थाना क्षेत्र के अंर्तगत गांधीधाम पुल के पास हुई है। मृतक की पहचान जोगाचक गांव निवासी बिनोद यादव के 28 वर्षीय पुत्र अजित कुमार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि गुरुवार की रात वह किसी काम से बाहर गया था, इसी दौरान गांधीधाम पुल के पास पहले से घात लगाए अपराधियों ने उसको गोली मार दी। जिससे वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। मौके पर ही अजित कुमार ने दम तोड़ दिया। मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं घटना से लोग आक्रोशित हो गए और अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं।
सूचना मिलते ही कौआकोल थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और आक्रोशित लोगों को शांत किया। पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। प्रथम दृष्टया आपसी रंजिश का मामला प्रतीत हो रहा है। फिलहाल पुलिस अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी में जुट गई है।