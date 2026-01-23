Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Crime: सनसनीखेज हत्याकांड से दहला नवादा, कौआकोल के गांधीधाम पुल के पास युवक को मारी गोली

Crime: सनसनीखेज हत्याकांड से दहला नवादा, कौआकोल के गांधीधाम पुल के पास युवक को मारी गोली

Edited By Harman, Updated: 23 Jan, 2026 12:37 PM

a young man was shot near the gandhidham bridge in kawakol nawada

Bihar Crime News : बिहार के नवादा जिले से सनसनीखेज हत्याकांड की खबर सामने आई है। यहां एक युवक की हत्या ने पूरे इलाके को दहला कर रख दिया। वहीं इस वारदात से स्थानीय लोगों में आक्रोश है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

Bihar Crime News : बिहार के नवादा जिले से सनसनीखेज हत्याकांड की खबर सामने आई है। यहां एक युवक की हत्या ने पूरे इलाके को दहला कर रख दिया। वहीं इस वारदात से स्थानीय लोगों में आक्रोश है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

मिली जानकारी के अनुसार, कौआकोल थाना क्षेत्र के अंर्तगत गांधीधाम पुल के पास हुई है। मृतक की पहचान जोगाचक गांव निवासी बिनोद यादव के 28 वर्षीय पुत्र अजित कुमार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि गुरुवार की रात वह किसी काम से बाहर गया था, इसी दौरान गांधीधाम पुल के पास पहले से घात लगाए अपराधियों ने उसको गोली मार दी। जिससे वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। मौके पर ही अजित कुमार ने दम तोड़ दिया। मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं घटना से लोग आक्रोशित हो गए और अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। 

सूचना मिलते ही कौआकोल थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और आक्रोशित लोगों को शांत किया। पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है। प्रथम दृष्टया आपसी रंजिश का मामला प्रतीत हो रहा है। फिलहाल पुलिस अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी में जुट गई है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!