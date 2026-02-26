Main Menu

  • VIDEO: जयमाला की रस्म के बीच सनकी आशिक ने दुल्हन को मारी गोली, मची चीख-पुकार..

Edited By Ramanjot, Updated: 26 Feb, 2026 03:23 PM

बिहार के बक्सर में देर रात उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब शादी समारोह के दौरान जयमाल के मंच पर खड़ी दुल्हन को सिरफिरे आशिक ने गोली मार दी। पूरी घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चौसा बाजार की...

Buxar News: बिहार के बक्सर में देर रात उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब शादी समारोह के दौरान जयमाल के मंच पर खड़ी दुल्हन को सिरफिरे आशिक ने गोली मार दी। पूरी घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चौसा बाजार की है..यहां खुशियों का माहौल देखते ही देखते चीख-पुकार में बदल गया। वारदात का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है...

