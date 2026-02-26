VIDEO: कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुँचे किशनगंज, आधिकारियों संग हुई बैठक

Edited By Swati Sharma, Updated: 26 Feb, 2026 03:24 PM
Kishanganj News: केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह किशनगंज पहुंचे। केंद्रीय गृह मंत्री के साथ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नियानंद राय, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद थे। केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री व उप मुख्यमंत्री हेलिकॉप्टर से किशनगंज हवाई अड्डा पहुंचे। केंद्रीय गृह मंत्री के आगमन पर हवाई अड्डा परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे।