  • छपरा में सनसनीखेज वारदात, इंजीनियरिंग छात्र की गोली मारकर हत्या; स्टेशन से घर लौटते वक्त बदमाशों ने बनाया निशाना

Chappra Crime News : बिहार में सारण जिले के नगर थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं इस खौफनाक वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल कायम हो गया।

पुलिस सूत्रों ने बुधवार को यहां बताया कि जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के शक्ति नगर मोहल्ला निवासी जय किशोर तिवारी का पुत्र विकास कुमार तिवारी (35) छपरा कचहरी स्टेशन पर किसी ट्रेन से उतर कर पैदल अपने घर जा रहा था। इसी दौरान साढ़ा ढाला ओवरब्रिज के समीप उसे अपराधियों ने गोली मार दी। विकास तिवारी पटना में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था।

इधर घटना की जानकारी मिलने पर परिजन उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लेकर पहुंचे,जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूत्रों ने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमाटर्म के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर घटना स्थल पर डॉग स्क्वाड की टीम के साथ ही आसपास के सीसीटीवी कैमरे के फुटेज की जांच कर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी शुरू कर दी है।

