Begusarai Encounter: बिहार में बड़ा एनकाउंटर, 50 हजार का इनामी नक्सली ढेर; 14 से अधिक मामलों में था वांछित

Begusarai Encounter: बिहार पुलिस के विशेष कार्य बल (एसटीएफ) की ओर से जारी बयान में कहा गया, ‘‘14 से अधिक आपराधिक मामलों में वांछित मलाकार उर्फ छोटू बुधवार शाम बेगूसराय के तेघड़ा इलाके में एसटीएफ और जिला पुलिस की संयुक्त टीम के साथ मुठभेड़ में मारा...

Begusarai Encounter: बिहार के बेगूसराय जिले में सुरक्षाबलों के साथ हुई मुठभेड़ (Begusarai Encounter) में 50 हजार रुपए का इनामी नक्सली मारा गया। पुलिस ने गुरुवार को यह जानकारी दी।



पुलिस ने बताया कि मारे गए नक्सली की पहचान प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की उत्तर बिहार केंद्रीय जोनल कमेटी के सचिव दयानंद मलाकार के रूप में हुई है। उसने बताया कि नक्सली के दो सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया है। बिहार पुलिस के विशेष कार्य बल (एसटीएफ) की ओर से जारी बयान में कहा गया, ‘‘14 से अधिक आपराधिक मामलों में वांछित मलाकार उर्फ छोटू बुधवार शाम बेगूसराय के तेघड़ा इलाके में एसटीएफ और जिला पुलिस की संयुक्त टीम के साथ मुठभेड़ में मारा गया।''



बयान के मुताबिक, सूचना के आधार पर सुरक्षाकर्मी उस स्थान पर पहुंचे, जहां मलाकार अपने सहयोगियों के साथ छिपा हुआ था और पुलिस को देखते ही उसने भागने की कोशिश करते हुए गोलीबारी शुरू कर दी। इसमें कहा कि जवाबी कार्रवाई में नक्सली घायल हो गया, जबकि उसके दो सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि मलाकार को नजदीकी सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मुठभेड़ में किसी भी सुरक्षाकर्मी के घायल होने की सूचना नहीं है।



पुलिस के अनुसार, घटनास्थल से एक 5.56 एमएम इंसास राइफल, एक देसी पिस्तौल, 25 कारतूस और 15 खोखे बरामद किए गए हैं। बयान में कहा गया कि 50 हजार रुपये का इनामी मलाकार उत्तर बिहार में हुई कई नक्सली वारदातों में संलिप्त था।