Gold Price Today: सोने की कीमतों में बड़ा बदलाव, खरीदने से पहले देखें आज का ताजा रेट

Edited By SHUKDEV PRASAD, Updated: 06 Mar, 2026 04:15 PM

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक बाजार में उतार-चढ़ाव का असर भारत के सर्राफा बाजार पर भी दिखाई दे रहा है। इसी बीच शुक्रवार को सोने की कीमतों में फिर बदलाव दर्ज किया गया।

Gold Price Today : अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक बाजार में उतार-चढ़ाव का असर भारत के सर्राफा बाजार पर भी दिखाई दे रहा है। इसी बीच शुक्रवार को सोने की कीमतों में फिर बदलाव दर्ज किया गया। बिहार के प्रमुख शहरों जैसे पटना, गया, भागलपुर और मुजफ्फरपुर में भी सोने के भाव में हलचल देखी जा रही है, जिससे गहने खरीदने वाले ग्राहकों और निवेशकों दोनों की नजर बाजार पर बनी हुई है।

MCX पर सोने का वायदा भाव चढ़ा

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर सोने का वायदा भाव शुक्रवार दोपहर तक करीब 574 रुपये बढ़कर 1,60,247 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गया। पिछले कारोबारी दिन यह करीब 1,59,673 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था।

बता दें कि इस साल 29 जनवरी 2026 को सोने ने वायदा बाजार में 1,80,779 रुपये प्रति 10 ग्राम का ऑल टाइम हाई स्तर छुआ था।

IBJA के अनुसार आज का सोना भाव (Gold Rate Today)

इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के ताजा आंकड़ों के अनुसार दिन के दौरान सोने के रेट में गिरावट देखी गई।

  • कैरेट    सुबह का रेट (प्रति 10 ग्राम)    दोपहर का रेट (प्रति 10 ग्राम)
  • 24 कैरेट    ₹1,60,586    ₹1,59,409
  • 23 कैरेट    ₹1,59,943    ₹1,58,771
  • 22 कैरेट    ₹1,47,097    ₹1,46,019
  • 18 कैरेट    ₹1,20,440    ₹1,19,557
  • 14 कैरेट    ₹93,943    ₹93,254

बिहार के प्रमुख शहरों में आज का सोना भाव

बिहार के सर्राफा बाजारों में भी आज सोने के रेट लगभग इसी ट्रेंड पर चल रहे हैं। अलग-अलग शहरों में टैक्स और ज्वेलरी चार्ज के कारण थोड़ा फर्क हो सकता है।

  • शहर    24 कैरेट (10 ग्राम)    22 कैरेट (10 ग्राम)    18 कैरेट (10 ग्राम)
  • पटना    ₹1,62,920    ₹1,49,340    ₹1,22,200
  • गया    ₹1,62,700    ₹1,49,200    ₹1,22,000
  • मुजफ्फरपुर    ₹1,62,850    ₹1,49,300    ₹1,22,150
  • भागलपुर    ₹1,62,900    ₹1,49,320    ₹1,22,180
  • दरभंगा    ₹1,62,800    ₹1,49,250    ₹1,22,100

(नोट: ज्वेलरी खरीदते समय मेकिंग चार्ज और GST अलग से जुड़ सकते हैं।)

दिल्ली सर्राफा बाजार में भी बड़ी गिरावट

होली की छुट्टियों के बाद बाजार खुलने पर दिल्ली सर्राफा बाजार में भी सोने की कीमतों में तेज गिरावट दर्ज की गई। 99.9% शुद्धता वाला सोना करीब 7,600 रुपये गिरकर 1,65,200 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गया, जबकि इससे पहले यह लगभग 1,72,800 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था।

अंतरराष्ट्रीय बाजार का असर

वैश्विक बाजार में भी सोने की कीमतों में हल्का उछाल देखा गया। अंतरराष्ट्रीय बाजार में स्पॉट गोल्ड लगभग 5,153 डॉलर प्रति औंस के आसपास कारोबार करता दिखा, जबकि फ्यूचर गोल्ड भी बढ़त के साथ ट्रेड करता रहा।

